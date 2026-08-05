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Mensaje de paz de la Vicegobernación de Corrientes en el aniversario del bombardeo de Hiroshima

Publicado en agosto 5, 2026.

El vicegobernador de Corrientes, Pedro Braillard Poccard, invita a la comunidad a participar del acto conmemorativo por el 81º aniversario del bombardeo atómico sobre la ciudad japonesa de Hiroshima.

En esta edición, la jornada llevará como lema “Hiroshima: un mensaje de paz para nuestro tiempo”, con el objetivo de renovar el compromiso con la paz, el diálogo y la convivencia entre los pueblos.

La ceremonia se realizará el jueves 6 de agosto, a las 19, en el Palacio Legislativo. La organización está a cargo de la Dirección de Relaciones Internacionales, Cooperación e Integración Regional de la Vicegobernación de Corrientes.

La actividad forma parte del Programa Luminarias, una iniciativa mediante la cual la Vicegobernación rinde homenaje y acompaña las conmemoraciones de países limítrofes, miembros del Mercosur y de aquellas naciones que cuentan con representación en la provincia a través de consulados o colectividades.

El encuentro propone un espacio de memoria y reflexión sobre las consecuencias de la guerra y la importancia de fortalecer una cultura de paz, cooperación y entendimiento entre las naciones.

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