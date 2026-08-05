Municipio y Rotary Club pondrán desfibriladores en la Costanera

La Municipalidad de Corrientes y el Rotary Club Corrientes Sur lanzaron un programa conjunto para instalar desfibriladores a lo largo de la costanera capitalina. La iniciativa contempla además capacitaciones destinadas al personal municipal y a la comunidad, con el objetivo de fortalecer la prevención y la respuesta ante emergencias cardiovasculares.

Autoridades de la Municipalidad de Corrientes y del Rotary Club Internacional presentaron este martes el programa “Rotary cuida tu corazón”, durante un acto realizado en el Centro Cultural Tupasy. La propuesta prevé la instalación de desfibriladores a lo largo de las avenidas Costanera General San Martín y Costanera Juan Pablo II, con el objetivo de conformar un corredor cardioprotegido.

Mediante un trabajo articulado entre el Estado municipal y la destacada organización de la sociedad civil, la iniciativa busca promover la prevención, la atención temprana de emergencias cardiovasculares y la concientización de la comunidad.

Desde Rotary confirmaron el financiamiento para la adquisición e instalación de los equipos, que serán distribuidos aproximadamente cada 200 metros. Además, el programa contempla capacitaciones sobre el uso correcto de los desfibriladores y los procedimientos de respuesta inicial ante emergencias cardíacas, destinadas tanto al personal municipal que presta servicios en la costanera como a la ciudadanía en general.

La actividad se desarrolló, además, en el marco del Día del Rotario Argentino y contó con la presencia del viceintendente Ariel Báez; el ministro de Salud Pública, Emilio Lanari; el gobernador del Distrito 4845 de Rotary Internacional, Andrés Stremiz; la presidenta del Rotary Club Corrientes Sur, Lucía Ruiz Díaz; la secretaria General del Municipio, Florencia Ojeda; y el secretario de Salud municipal, Rafael Corona.

También participaron el presidente del Concejo Deliberante, Marcos Amarilla; concejales; subsecretarios municipales; el director del Instituto de Cardiología de Corrientes, Julio Vallejos; el titular del CUCAICOR (Centro Único Coordinador de Ablación e Implante de Corrientes), Héctor Álvarez; representantes de la Policía de Corrientes, de la Guardia Urbana Municipal e invitados especiales.

ACCIONES PARA CUIDAR LA SALUD

El programa surge de una iniciativa del Rotary Club Corrientes Sur, desarrollada en articulación con la Municipalidad de Corrientes. El primer paso para concretar el proyecto fue la firma de un convenio marco, suscripto en mayo de este año.

“Queremos poner a Corrientes en un lugar destacado entre las ciudades de la región, fundamentalmente a través de acciones solidarias que tengan como objetivo mejorar la calidad de vida de los vecinos y de quienes nos visitan”, expresó en aquella oportunidad el intendente Claudio Polich.

Durante la presentación, el viceintendente Ariel Báez destacó: “Es un trabajo conjunto que contribuye a la transformación de una costanera moderna, que recibe diariamente a miles de vecinos y turistas y que, con este programa, será un corredor cardioprotegido”.

El funcionario señaló que se trata de uno de los sectores más concurridos de la ciudad, donde diariamente muchas personas realizan actividad física, por lo que esta iniciativa permitirá “concientizar y brindar una herramienta a la comunidad para actuar durante los primeros minutos de una emergencia cardíaca”.

Asimismo, remarcó que la articulación con organizaciones de la sociedad civil constituye uno de los ejes de la gestión encabezada por el intendente Claudio Polich.

“La visión del intendente es que, además de ejecutar obras públicas y responder a las demandas cotidianas del Municipio, también impulsemos acciones destinadas a cuidar la salud y la vida de los correntinos”, afirmó.

Como siguiente etapa del programa, se avanzará en la georreferenciación de los puntos donde serán instalados los desfibriladores. En ese marco, la Municipalidad aportará los tótems y las estructuras que alojarán los equipos.

TRABAJO EN CONJUNTO

Por su parte, el gobernador del Distrito 4845 de Rotary Internacional, Andrés Stremiz, agradeció el acompañamiento de la Municipalidad y del Gobierno provincial.

“Agradecemos al intendente, al viceintendente y al Gobierno provincial. Creemos que el trabajo conjunto genera sinergias y permite que toda la comunidad resulte beneficiada”, expresó.

Asimismo, explicó que la instalación de estos equipos apunta a que “si una persona sufre una emergencia cardiovascular, pueda recibir asistencia de manera inmediata, ya que los primeros minutos son determinantes para aumentar las posibilidades de supervivencia”.

Durante el acto, Stremiz recibió la distinción de Huésped de Honor, otorgada tanto por la Municipalidad de Corrientes como por el Concejo Deliberante.