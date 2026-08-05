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Corrientes al Día

Giro en el caso Cecilia Lazcano: investigan un crimen por encargo y hay un menor detenido en Alvear

Publicado en agosto 5, 2026.

Por Corrientes al Día

La investigación por la muerte de Cecilia Emilce Lazcano, de 16 años, dio un giro decisivo en Alvear, Corrientes. Lo que inicialmente había sido investigado como un posible suicidio ahora es analizado bajo la hipótesis de un homicidio presuntamente planificado, mientras un adolescente de la misma edad permanece detenido y la Justicia intenta determinar si hubo una tercera persona involucrada.

El avance se produjo a partir del análisis de cámaras de seguridad, dispositivos electrónicos y otros elementos incorporados a la causa. La hipótesis más grave que investigan los detectives apunta a que otra adolescente habría instigado el crimen, aunque esta versión todavía debe ser probada judicialmente.

Un video cambió el rumbo de la investigación

Cecilia fue encontrada gravemente herida durante la madrugada del 16 de julio, en inmediaciones de la antigua estación ferroviaria de Alvear. Fue trasladada inicialmente al Hospital “Dr. Miguel Sussini” y posteriormente se dispuso su derivación hacia la capital correntina, pero murió durante el traslado.

En las primeras horas, las características de la escena llevaron a trabajar sobre la posibilidad de una muerte autoinfligida. Sin embargo, con el paso de los días comenzaron a aparecer elementos que pusieron esa teoría en duda.

Uno de ellos habría sido una filmación de una cámara de seguridad en la que Cecilia aparece caminando durante la madrugada acompañada por otro adolescente.

Según información conocida de la investigación, los especialistas también comenzaron a considerar que las lesiones que presentaba la víctima no serían compatibles con la hipótesis inicial.

Un adolescente de 16 años, detenido

Con esos nuevos elementos, el fiscal de Investigaciones Gerardo Cabral solicitó una serie de procedimientos que fueron autorizados por la jueza de Garantías Sara María Durand, de Santo Tomé.

Los allanamientos realizados en distintos domicilios de Alvear permitieron secuestrar teléfonos celulares, una notebook, una tablet y otros elementos considerados de interés para la causa.

Durante los procedimientos fue detenido un adolescente de 16 años que, según la línea investigativa, sería quien aparece junto a Cecilia en las imágenes captadas antes de su muerte. Debido a que el sospechoso es menor de edad, Corrientes al Día preserva su identidad.

El teléfono de Cecilia, una pieza clave

Otro elemento considerado relevante es el teléfono celular de la víctima, que no habría sido encontrado inicialmente en el lugar donde apareció Cecilia y posteriormente habría sido recuperado durante la investigación.

Los peritos buscan reconstruir mediante los dispositivos secuestrados los mensajes, comunicaciones y movimientos previos al encuentro ocurrido durante aquella madrugada.

También se analiza una huella que, de acuerdo con la información surgida de la pesquisa, podría guardar relación con el calzado secuestrado al adolescente detenido.

¿Hubo un “crimen por encargo”?

Es la hipótesis más delicada que aparece ahora en el expediente, pero por el momento no constituye un hecho probado.

Fuentes vinculadas a la investigación sostienen que Cecilia habría mantenido días antes un conflicto con otra adolescente del mismo establecimiento educativo.

La sospecha es que esa joven, que presuntamente mantenía una relación sentimental con el adolescente detenido, podría haberlo instigado a atacar a Cecilia como una supuesta “prueba de amor”.

Los investigadores analizan los dispositivos electrónicos para determinar si existieron conversaciones que permitan sostener o descartar esa teoría y establecer qué participación pudo tener cada persona.

El caso provocó un profundo impacto en Alvear, especialmente porque la víctima y los adolescentes bajo investigación tendrían 16 años y pertenecerían al mismo entorno educativo.

La causa permanece abierta y las responsabilidades todavía deben ser determinadas por la Justicia. El análisis de teléfonos, computadoras, cámaras de seguridad y demás pruebas será fundamental para reconstruir qué ocurrió durante las últimas horas de vida de Cecilia Lazcano y determinar si, como indica la nueva hipótesis, su muerte fue producto de un homicidio planificado.

Con información de Radio Dos

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