Ante la llegada de El Niño, Valdés anunció obras hídricas para Curuzú Cuatiá y otras localidades

Por Corrientes al Día

El gobernador Juan Pablo Valdés recorrió Curuzú Cuatiá y definió junto al Municipio un plan integral de infraestructura hídrica para mejorar los desagües, acelerar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de anegamientos ante posibles lluvias intensas asociadas al fenómeno de El Niño.

Las primeras intervenciones contemplan limpieza y canalización de arroyos, utilización de excavadoras, camiones y motoniveladoras, además de trabajos coordinados entre Vialidad Provincial, el Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA) y el municipio.

Valdés estuvo acompañado por la intendente Verónica Espíndola y los ministros de Secretaría General, Juan Pablo Fornaroli, y de Desarrollo Social, José Irigoyen, además de funcionarios y equipos técnicos.

Los arroyos, bajo la lupa

Durante la recorrida, el mandatario provincial puso el foco en las características hídricas de Curuzú Cuatiá y en los puntos donde existen mayores dificultades para evacuar rápidamente el agua después de precipitaciones abundantes. “Curuzú Cuatiá tiene tres arroyos, dos que rodean la ciudad y uno que la atraviesa, y este sector constituye un cuello de botella para todos esos desagües”, explicó Valdés.

Ante ese escenario, confirmó que Provincia y Municipio trabajarán conjuntamente para mejorar el escurrimiento y ampliar la capacidad de respuesta frente a eventos meteorológicos de magnitud.

Maquinaria provincial para acelerar los trabajos

El plan prevé reforzar los recursos disponibles en la ciudad con maquinaria perteneciente a organismos provinciales. “Vamos a desplazar excavadoras, camiones y motoniveladoras que se sumarán a los equipos municipales para darle la mayor celeridad posible a las obras”, adelantó Valdés.

Las acciones preventivas no quedarán limitadas a Curuzú Cuatiá. El Gobernador confirmó que Sauce y Cazadores Correntinos también serán incorporados a un esquema integral de intervenciones.

El objetivo, remarcó, es anticiparse a las eventuales consecuencias de El Niño y “proteger a los vecinos para lo que se avecina”.

La intendente Verónica Espíndola precisó que uno de los primeros frentes de trabajo estará ubicado en Paso de las Niñas, sobre la Ruta Provincial 126, en la zona donde confluyen los arroyos Curuzú y Sarandí. “Allí se iniciará la limpieza y canalización del arroyo Sarandí para que el agua escurra más rápido y no permanezca en la ciudad”, explicó.

Curuzú Cuatiá ya registró inconvenientes a raíz de las fuertes precipitaciones de los últimos días, situación que aceleró la puesta en marcha de las medidas. “Sabemos que inundaciones pueden ocurrir, pero vamos a hacer todo lo que esté al alcance del Municipio y de la Provincia para mitigar sus efectos”, sostuvo Espíndola.

La jefa comunal destacó además que ya trabajan en la ciudad equipos de Vialidad Provincial, el ICAA, Desarrollo Social y la Secretaría General de la Gobernación.

Un protocolo para toda la Provincia ante El Niño

El titular de Vialidad Provincial, Luis Cardoso, señaló que las intervenciones forman parte de un esquema más amplio de preparación ante posibles emergencias climáticas. “Toda la provincia tiene un plan y un protocolo que estamos ejecutando”, aseguró.

En el caso particular de Curuzú Cuatiá, explicó que se trabajará tanto sobre obras paliativas de infraestructura como en la preparación de la comunidad para responder ante una eventual emergencia.

El esquema provincial contempla además la articulación de las tareas técnicas con los organismos encargados de asistencia y posibles evacuaciones.

Valdés insistió en que la prioridad es adelantar todas las obras posibles antes de que se produzcan lluvias de mayor intensidad. “Todo lo que podamos hacer antes de la llegada del fenómeno va a colaborar con el bienestar de los vecinos”, afirmó el Gobernador, en el marco de una estrategia que busca preparar a las localidades correntinas frente al impacto que podría generar El Niño.