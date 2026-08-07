Convocatoria nacional para que una niña de 9 años pueda crecer en familia

El Poder Judicial de Corrientes, a través del Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 6 de la capital, lanzó una convocatoria pública nacional para encontrar una familia dispuesta a adoptar a una niña de 9 años. La medida busca garantizar su derecho a crecer en un entorno de amor, contención y estabilidad, luego de agotarse la búsqueda de familiares y referentes afectivos que pudieran asumir su cuidado.

La convocatoria se realiza en el marco del expediente GFA 11897/1, por disposición de la jueza Pierina Itatí de los Ángeles Ramírez, con la intervención del Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes).

La niña se encuentra institucionalizada en un Centro de Atención desde el año 2022. En septiembre de 2024 fue declarada en situación de adoptabilidad, tras haberse agotado todas las instancias de búsqueda de familiares o referentes afectivos que pudieran brindarle el cuidado que necesita.

Desde el Poder Judicial remarcaron que la convocatoria está dirigida a personas, parejas o familias de cualquier punto del país que deseen asumir el compromiso de ofrecerle un hogar estable y afectuoso, donde pueda continuar desarrollando plenamente su proyecto de vida.

Una niña con entusiasmo por aprender y crecer

La niña es descripta como activa, participativa y con gran predisposición para afrontar nuevos desafíos. Asiste a la escuela, donde se destaca por su rapidez y precisión en las tareas guiadas, además de demostrar un especial entusiasmo por proyectos como la Feria de Ciencias.

También disfruta de las actividades recreativas y deportivas, asistiendo con compromiso y perseverancia a clases de básquet y patín. Quienes la acompañan diariamente destacan que es afectuosa, colaborativa y que establece con facilidad vínculos positivos tanto con otros niños como con los adultos responsables de su cuidado.

Un entorno familiar que la acompañe en su desarrollo

La convocatoria señala que la niña necesita una familia que pueda ofrecerle pautas claras, estabilidad emocional, paciencia y contención para favorecer su desarrollo integral.

En ese sentido, los futuros postulantes deberán asumir el compromiso de acompañarla en su trayectoria escolar y conductual, brindándole herramientas para afrontar situaciones de frustración y ayudándola a fortalecer su autonomía y confianza mediante el afecto, la firmeza y el acompañamiento cotidiano.

Asimismo, será indispensable garantizar la continuidad de los tratamientos de salud que actualmente realiza, entre ellos el seguimiento psicológico quincenal, los controles psiquiátricos periódicos y el cumplimiento del tratamiento farmacológico indicado por los profesionales.

Desde el Poder Judicial también se destacó la importancia de que la familia cuente con una red de apoyo sólida y la flexibilidad necesaria para adaptarse a las necesidades de la niña, acompañando cada uno de sus logros y favoreciendo su crecimiento en un ambiente protector.

La adopción como un compromiso de vida

Cada convocatoria pública representa una nueva oportunidad para que un niño o una niña pueda ejercer su derecho a vivir y crecer en familia cuando no ha sido posible su permanencia en el ámbito de origen.

En ese marco, el Poder Judicial invita a quienes sientan el deseo de asumir este compromiso a informarse y participar del proceso de evaluación, recordando que la adopción implica construir vínculos desde el amor, la responsabilidad y el respeto por la historia de cada niño.

¿Cómo postularse?

Las personas, parejas o familias interesadas deberán completar el Formulario de Convocatorias Públicas, disponible en el sitio web del Poder Judicial de Corrientes, y remitirlo al Juzgado de Familia, Niñez y Adolescencia N° 6 al correo jfamilianya6-capital@juscorrientes.gov.ar.

También podrán concurrir personalmente a Carlos Pellegrini 962, de lunes a viernes de 7 a 13 horas, o comunicarse a los teléfonos 3794-723966 y 3794-104339.

Asimismo, podrán solicitar información en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos de Corrientes (RUACtes), ubicado en Carlos Pellegrini 917, Entrepiso, escribiendo a registroadopcion@juscorrientes.gov.ar o llamando al 0379-4104298, de lunes a viernes, de 7 a 13 horas.

El formulario de inscripción se encuentra disponible en el siguiente enlace:

https://www.juscorrientes.gov.ar/wp-content/uploads/rua-ctes/pdf/2019/Formulario-Adopcion.pdf