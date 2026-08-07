Simuló su propio secuestro y estafó a su madre en Corrientes: cayó junto al cómplice

Por Corrientes al Día

Una mujer de Monte Caseros, Corrientes, vivió horas de angustia después de recibir un video en el que un hombre apuntaba con un arma a su hijo y exigía dinero para liberarlo. Sin embargo, la investigación policial reveló que el joven habría simulado su propio secuestro junto a un cómplice para engañar a su madre.

El caso conectó a la localidad correntina con la ciudad entrerriana de Concordia, donde finalmente fueron detenidos los dos jóvenes involucrados en la maniobra.

Todo comenzó cuando la mujer recibió en su teléfono celular un video alarmante. En las imágenes aparecía su hijo mientras otro hombre lo amenazaba con un arma de fuego. A cambio de supuestamente dejarlo en libertad, reclamaban una transferencia de 25.000 pesos.

La preocupación de la mujer era aún mayor porque, según informó posteriormente a los investigadores, no mantenía contacto con su hijo desde el domingo.

Convencida de que se encontraba ante un secuestro real y temiendo por la vida del joven, realizó el pago solicitado.

Rastrearon la transferencia y llegaron hasta una vivienda

La transferencia se convirtió en una pieza fundamental para reconstruir la maniobra. Los investigadores lograron identificar al titular de la cuenta que había recibido el dinero y avanzaron sobre un domicilio ubicado en la intersección de las calles Guarumba y Chile, en Concordia.

Con los elementos recabados, el Juzgado de Garantías de Concordia autorizó el allanamiento de la vivienda.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron y secuestraron un revólver calibre .32, una caja con cartuchos del mismo calibre y un teléfono celular, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

El avance de la pesquisa permitió establecer que no se habría tratado de un secuestro real. De acuerdo con la investigación, el propio hijo de la mujer habría participado junto a otro joven en la simulación para conseguir que su madre transfiriera el dinero.

La puesta en escena incluyó la grabación del video y la utilización de un arma para darle veracidad a la amenaza y generar temor en la víctima.

Finalmente, los dos jóvenes fueron detenidos en Concordia y quedaron a disposición de la Justicia entrerriana mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades de cada uno en la maniobra.