Facebook Instagram Youtube Google Discover

Corrientes

Corrientes al Día

Simuló su propio secuestro y estafó a su madre en Corrientes: cayó junto al cómplice

Publicado en agosto 7, 2026.

Por Corrientes al Día

Una mujer de Monte Caseros, Corrientes, vivió horas de angustia después de recibir un video en el que un hombre apuntaba con un arma a su hijo y exigía dinero para liberarlo. Sin embargo, la investigación policial reveló que el joven habría simulado su propio secuestro junto a un cómplice para engañar a su madre.

El caso conectó a la localidad correntina con la ciudad entrerriana de Concordia, donde finalmente fueron detenidos los dos jóvenes involucrados en la maniobra.

Todo comenzó cuando la mujer recibió en su teléfono celular un video alarmante. En las imágenes aparecía su hijo mientras otro hombre lo amenazaba con un arma de fuego. A cambio de supuestamente dejarlo en libertad, reclamaban una transferencia de 25.000 pesos.

La preocupación de la mujer era aún mayor porque, según informó posteriormente a los investigadores, no mantenía contacto con su hijo desde el domingo.

Convencida de que se encontraba ante un secuestro real y temiendo por la vida del joven, realizó el pago solicitado.

Rastrearon la transferencia y llegaron hasta una vivienda

La transferencia se convirtió en una pieza fundamental para reconstruir la maniobra. Los investigadores lograron identificar al titular de la cuenta que había recibido el dinero y avanzaron sobre un domicilio ubicado en la intersección de las calles Guarumba y Chile, en Concordia.

Con los elementos recabados, el Juzgado de Garantías de Concordia autorizó el allanamiento de la vivienda.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron y secuestraron un revólver calibre .32, una caja con cartuchos del mismo calibre y un teléfono celular, elementos que quedaron incorporados a la investigación.

El avance de la pesquisa permitió establecer que no se habría tratado de un secuestro real. De acuerdo con la investigación, el propio hijo de la mujer habría participado junto a otro joven en la simulación para conseguir que su madre transfiriera el dinero.

La puesta en escena incluyó la grabación del video y la utilización de un arma para darle veracidad a la amenaza y generar temor en la víctima.

Finalmente, los dos jóvenes fueron detenidos en Concordia y quedaron a disposición de la Justicia entrerriana mientras continúa la investigación para determinar las responsabilidades de cada uno en la maniobra.

Agregar Corrientes al día en Google Discover

Relacionado:  

| | | | |
Corrientes al Día

Megaoperativo por lavado de dinero: allanaron gimnasios premium en Chaco y Corrientes y hay detenidos

Publicado en agosto 7, 2026.

Por Corrientes al Día Un amplio operativo federal contra el presunto lavado de activos se desplegó este viernes en Chaco y Corrientes, con 18 allanamientos simultáneos y órdenes de detención (...)

SEGUIR LEYENDO

Desesperada búsqueda en el Paraná: intentó sujetar su lancha y fue arrastrado por el río

Publicado en agosto 6, 2026.

Por Corrientes al Día Un intenso operativo de búsqueda se desplegó este jueves por la tarde en el río Paraná, frente a la ciudad de Corrientes, luego de que un (...)

SEGUIR LEYENDO

Denunció que fue sedada y abusada tras salir a un boliche en Santo Tomé

Publicado en agosto 6, 2026.

Por Corrientes al Día Una joven oriunda de Colonia Liebig denunció haber sido víctima de abuso sexual después de que presuntamente le suministraran una sustancia que afectó su conciencia y (...)

SEGUIR LEYENDO
Agregar Corrientes al día en Google Discover
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app

AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Economía

Arranca el pago del Plus unificado para estatales correntinos

Actualidad

Polich y Lourdes Sánchez sellaron un acuerdo para potenciar la cultura y el turismo en Corrientes

Nacionales

Tierras en manos extranjeras: aumentaron más de un 6% desde 2018 y 31 departamentos superan el límite legal

Municipales

El nuevo camión desobstructor ya intervino en 15 puntos de la Capital

Policiales

Hallaron en Empedrado el cuerpo del hombre que cayó del puente General Belgrano

Policiales

La Policía de Corrientes exhibió sus equipos y operativos ante estudiantes

Actualidad

Diputados aprobó una ley para atraer inversiones tecnológicas y generar empleo en Corrientes

Datos Útiles

Con un amplio operativo, “Corrientes Cerca” estará en el barrio Rio Paraná de la Capital

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.