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Corrientes al Día

Megaoperativo por lavado de dinero: allanaron gimnasios premium en Chaco y Corrientes y hay detenidos

Publicado en agosto 7, 2026.

Por Corrientes al Día

Un amplio operativo federal contra el presunto lavado de activos se desplegó este viernes en Chaco y Corrientes, con 18 allanamientos simultáneos y órdenes de detención contra cinco personas. Una de las medidas alcanzó a la sede de EXXEN Gym que funciona en el edificio del ex Hotel Guaraní, en pleno centro de la capital correntina.

La investigación es impulsada por la Fiscalía Federal de Resistencia, a cargo del fiscal Patricio Sabadini, y tramita ante el Juzgado Federal N°1 de Resistencia, encabezado por la jueza Zunilda Niremperger.

En el marco de los procedimientos se registraron detenciones, mientras continúan las diligencias para cumplimentar las medidas dispuestas por la Justicia.

Según la información conocida hasta el momento, la Justicia Federal libró órdenes de detención contra Federico Alejandro Clinis Canal, Nicolás Clinis Canal, María Graciela Canal, Mauro Emmanuel Lugo Heim y Yamil Gabriel Gane.

Los investigadores buscan determinar su presunta participación en maniobras de lavado de activos, delito contemplado en el artículo 303 del Código Penal.

La hipótesis bajo investigación apunta a una presunta estructura que habría canalizado fondos a través de distintas actividades comerciales, entre ellas una cadena de gimnasios premium con presencia en Chaco y Corrientes.

Allanamiento en el ex Hotel Guaraní de Corrientes

Uno de los procedimientos que mayor repercusión generó tuvo lugar en la ciudad de Corrientes. Gendarmería Nacional ingresó al gimnasio EXXEN, instalado en el tradicional edificio del ex Hotel Guaraní.

El despliegue no quedó limitado a esa sede. Los 18 allanamientos alcanzaron gimnasios de la misma cadena ubicados en Resistencia, Barranqueras y Pampa del Infierno, además de domicilios particulares y otros establecimientos.

También fueron inspeccionadas concesionarias vinculadas a la familia Clinis, escribanías y estudios contables, en busca de documentación y otros elementos que permitan reconstruir los movimientos patrimoniales investigados.

Dinero, autos y máquinas de gimnasio secuestrados

Como resultado de los procedimientos, las fuerzas federales secuestraron dinero en efectivo, vehículos, documentación, equipamiento y máquinas de gimnasio, elementos que quedarán ahora sometidos al análisis de los investigadores.

La magnitud del operativo requirió la participación de alrededor de 200 efectivos de Gendarmería Nacional y 50 agentes de la Policía del Chaco, además de contadores, especialistas informáticos y personal de ARCA y de la Unidad de Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal.

El objetivo es seguir la ruta del dinero y determinar el origen de los fondos utilizados en las distintas inversiones que están bajo la lupa judicial.

Una investigación federal que cruza Chaco y Corrientes

La causa se encuentra en plena etapa investigativa y tiene como eje determinar si detrás de los emprendimientos comerciales allanados existió una estructura destinada a insertar en el circuito legal dinero presuntamente proveniente de actividades ilícitas.

Mientras avanza el análisis de la documentación, dispositivos electrónicos y bienes secuestrados, la Justicia Federal deberá definir la situación procesal de los detenidos y establecer el grado de participación que eventualmente tuvo cada uno de los investigados.

La causa que podría sumar nuevas medidas judiciales a partir de la evidencia reunida durante los allanamientos.

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