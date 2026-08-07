Corrientes lanzó un Plan Estratégico para aumentar la donación de órganos

Por Corrientes al Día

Con 110 correntinos actualmente en lista de espera para recibir un trasplante, el Gobierno provincial presentó el Plan Estratégico CUCAICOR 2026-2030, una iniciativa que busca ampliar la capacidad de procuración de órganos y tejidos, descentralizar los procedimientos y fortalecer una red integrada por diez hospitales de Capital y el interior.

La presentación se realizó en el Salón Verde de Casa de Gobierno, encabezada por el ministro de Salud Pública, Emilio Lanari, y el director del Centro Único Coordinador de Ablaciones e Implantes de Corrientes (CUCAICOR), Héctor Álvarez, junto a autoridades y directivos hospitalarios.

Uno de los grandes objetivos será reducir el tiempo que los pacientes con enfermedad renal crónica permanecen en diálisis antes de acceder a un trasplante.

Diez hospitales formarán parte de la nueva estrategia

El plan incluye la formalización de convenios entre el Ministerio de Salud Pública, CUCAICOR y diez establecimientos sanitarios considerados estratégicos para la procuración.

En la ciudad de Corrientes estarán involucrados los hospitales Escuela, Vidal, Pediátrico, de Campaña y Llano, además del Instituto de Cardiología.

En el interior se incorporarán establecimientos de Curuzú Cuatiá, Santo Tomé, Goya y Paso de los Libres.

Cada centro contará con Unidades de Procuración específicas, encargadas de coordinar los operativos y aplicar protocolos unificados según el tipo de intervención.

La estrategia pretende que la posibilidad de generar un proceso de donación no dependa exclusivamente de equipos centralizados, sino que los propios hospitales tengan mayor autonomía para detectar potenciales donantes y activar los procedimientos.

Corrientes registra 46 donantes durante 2026

Durante la presentación, Álvarez informó que en lo que va del año Corrientes contabiliza 26 donantes de órganos y 20 donantes de tejidos.

El desafío planteado para los próximos años es recuperar y superar los niveles alcanzados durante 2023, cuando la provincia registró 106 donantes.

Al mismo tiempo, 110 correntinos permanecen en lista de espera para recibir un órgano. La situación también alcanza a pacientes pediátricos: actualmente existen 10 niños bajo tratamiento de diálisis con prioridad para acceder a un trasplante.

Álvarez puso especial énfasis en el impacto que tienen los tiempos de espera sobre las personas con enfermedades renales. Estamos hablando que están 5 años en diálisis para llegar a su trasplante y el trasplante cura la enfermedad renal crónica”, señaló el titular de CUCAICOR.

Por este motivo, uno de los objetivos centrales será incrementar la disponibilidad de órganos y agilizar los procesos de procuración, tomando como referencia modelos internacionales como el desarrollado en España.

Hospitales con mayor autonomía para procurar órganos

El nuevo modelo pretende fortalecer particularmente las áreas de emergencias y terapias intensivas, consideradas fundamentales para detectar posibles donantes y poner en marcha los protocolos correspondientes.

Dentro de esta ampliación, los hospitales Vidal y de Campaña se sumaron a la posibilidad de concretar este tipo de procedimientos.

La descentralización permitiría aumentar las oportunidades de donación y reducir la dependencia de traslados o intervenciones externas para iniciar los operativos.

Corrientes busca consolidar su liderazgo en el NEA

Desde CUCAICOR destacaron además la posición alcanzada por la provincia en materia de procuración. “Somos la primera provincia de la región, una de las cinco primeras a nivel país y seguimos liderando en todo el NEA sobre la tasa de donantes en asistolia”, afirmó Álvarez.

La donación en asistolia permite procurar órganos bajo protocolos específicos luego del cese irreversible de la función circulatoria, ampliando las posibilidades de donación.

Pese a los indicadores positivos, el organismo reconoció que todavía existe margen para crecer, principalmente en la donación de córneas y otros tejidos.

Con horizonte en 2030, la apuesta sanitaria será ampliar la red hospitalaria de procuración, aumentar los donantes y, fundamentalmente, acortar la espera de los pacientes correntinos que necesitan un trasplante para mejorar o salvar sus vidas.