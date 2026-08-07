Corrientes recordó a las víctimas de Hiroshima con un llamado a la paz

Por Corrientes al Día

A 81 años del bombardeo atómico de Hiroshima, Corrientes rindió homenaje a las víctimas con una ceremonia cargada de simbolismo y un mensaje que trasciende generaciones: mantener viva la memoria para evitar que una tragedia nuclear vuelva a repetirse.

El acto fue encabezado por el vicegobernador y presidente del Senado provincial, Pedro Braillard Poccard, junto a la Asociación Japonesa de Corrientes, bajo el lema “Hiroshima: un mensaje de paz para nuestro tiempo”.

La conmemoración formó parte del Programa Luminarias y reunió a autoridades provinciales, representantes de diferentes colectividades y miembros de la comunidad japonesa.

Uno de los momentos más emotivos fue el minuto de silencio realizado en memoria de las víctimas del ataque atómico del 6 de agosto de 1945, que convirtió a Hiroshima en uno de los mayores símbolos mundiales de las consecuencias devastadoras de las armas nucleares.

La ceremonia incorporó además elementos de la cultura japonesa, entre ellos la exhibición del Senbazuru, las tradicionales mil grullas de origami, convertidas en un símbolo universal de esperanza, paz y deseo de recuperación.

Como parte del homenaje, la fachada del Palacio Legislativo de Corrientes permaneció iluminada con los colores de la bandera de Japón.

“Decidir qué clase de futuro queremos construir”

El presidente de la Asociación Japonesa de Corrientes, Fernando Pereyra Ogawa, destacó que mantener viva la memoria de Hiroshima implica asumir una responsabilidad sobre el presente.

“Recordar Hiroshima no es mirar hacia atrás, sino decidir cada día qué clase de futuro queremos construir”, expresó.

Pereyra Ogawa puso también en valor los 140 años de la inmigración japonesa en Argentina y el aporte realizado por esa comunidad para fortalecer las relaciones culturales y de cooperación entre ambos países.

Braillard Poccard advirtió sobre la vigencia del riesgo nuclear

Durante su intervención, Pedro Braillard Poccard sostuvo que lo ocurrido en Hiroshima y posteriormente en Nagasaki continúa siendo una advertencia para las nuevas generaciones.

La tragedia “no es un mensaje para el pasado, sino para el futuro”, afirmó el Vicegobernador al advertir sobre la persistencia del riesgo nuclear en el mundo y la necesidad de renovar permanentemente el compromiso con la paz.

Braillard Poccard recordó además la adhesión argentina al Tratado de Tlatelolco, acuerdo internacional destinado a mantener a América Latina y el Caribe como una región libre de armas nucleares.

El vínculo entre Japón y Corrientes

El Vicegobernador aprovechó la conmemoración para reconocer el trabajo desarrollado por la colectividad japonesa y destacó particularmente sus gestiones de cooperación con el Gobierno de Japón en beneficio de instituciones sanitarias correntinas.

Como cierre de la ceremonia, entregó a las autoridades de la Asociación Japonesa de Corrientes la Declaración de Interés Legislativo del homenaje y un cuadro conmemorativo.

A más de ocho décadas de uno de los episodios más dolorosos del siglo XX, el homenaje realizado en Corrientes buscó mantener vigente una premisa que atraviesa fronteras: preservar la memoria de Hiroshima como una herramienta para construir una cultura de diálogo, convivencia y paz entre los pueblos.