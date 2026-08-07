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Corrientes al Día

Corrientes tuvo una destacada participación en Meet Up turística

Publicado en agosto 7, 2026.

La feria más importante del segmento del turismo de reuniones abrió sus puertas en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y contó con la presencia de autoridades nacionales y de los distintos organismos provinciales de Turismo, además de empresas vinculadas al sector. En la primera jornada se desarrollaron actividades promocionales y de comercialización destacándose la presentación del Destino Corrientes.

El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Turismo dispuso un stand institucional para la promoción de su amplia oferta de atractivos y servicios. Encabezó la delegación el ministro de Turismo Juan Enrique Braillard Poccard junto al secretario de Coordinación y Planificación Héctor Dávila y el subsecretario de Desarrollo Turístico Regional y Grandes Eventos Oscar Macías, el secretario de Turismo y Deportes de la ciudad de Corrientes José Sand y la secretaria de Turismo de Ituzaingó Haidé Sosa, además de referentes del sector privado.  

En ese marco, los representantes correntinos contaron con escritorios de trabajo exclusivos y registraron un total de 124 reuniones con operadores y empresarios de la actividad, incluyendo a hosted buyers nacionales e internacionales.

Acompañaron al organismo provincial el Buró de Convenciones de Corrientes, Turismo Hotel Casino, Centro de Convenciones, Cámara de Turismo de Ituzaingó, Esteros del Iberá S.A. (Guazú Travel), Marriott Corrientes y la Regina Lodge (Ginsa S.A.), Secretaría de Deportes de la Provincia, Secretaría de Turismo de Ituzaingó y Secretaría de Turismo y Deportes de la Ciudad de Corrientes.

Consejo Federal de Turismo

Como es habitual, en el ámbito de Meet Up se desarrolló la asamblea del Consejo Federal de Turismo (CFT) con la representación de todas las provincias, las autoridades del órgano y de la Secretaría de Turismo y Deportes de la Nación.

De esta forma, los máximos funcionarios de turismo de todo el país mantuvieron un nuevo encuentro para seguir trabajando juntos por esta actividad y construir, desde una mirada federal, la agenda turística de la República Argentina. Representando a Corrientes asistió el ministro Braillard Poccard.

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