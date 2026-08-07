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Corrientes al Día

Especialista de Aguas de Corrientes llevó la experiencia provincial a congreso en Brasil

Publicado en agosto 7, 2026.

Por Corrientes al Día

La experiencia correntina en control de calidad del agua, detección de cianobacterias y prevención de riesgos por cianotoxinas llegó a un escenario internacional. La bioquímica Nancy Román, responsable del Laboratorio de Control de Calidad de Aguas de Corrientes, participó del XX Congreso Brasileño de Limnología, realizado en Minas Gerais, Brasil.

El encuentro reunió a investigadores y especialistas para analizar los principales desafíos relacionados con los ecosistemas acuáticos, la calidad del agua, sus diferentes usos y las políticas necesarias para su preservación.

Román integró la Mesa Redonda sobre Floraciones Algales Nocivas en América Latina, donde se abordó una problemática que adquirió creciente relevancia para las poblaciones asentadas sobre grandes cursos de agua: la proliferación de cianobacterias y la posible presencia de cianotoxinas.

Estas floraciones pueden afectar la calidad del recurso hídrico y representar un riesgo para la salud, lo que obliga a mantener sistemas permanentes de monitoreo y protocolos que permitan reaccionar ante concentraciones potencialmente peligrosas.

La especialista presentó la experiencia desarrollada por el Laboratorio Central de Aguas de Corrientes en la detección, seguimiento y evaluación de estos fenómenos.

La experiencia de Corrientes en el monitoreo de los ríos

La participación permitió compartir los métodos de trabajo implementados en Corrientes para evaluar los riesgos asociados a floraciones algales, un fenómeno que no reconoce fronteras y puede presentarse en diferentes ríos de la región.

Uno de los ejes del intercambio fue precisamente la necesidad de avanzar hacia criterios comunes de alerta en América Latina, que permitan fortalecer la cooperación científica, mejorar el intercambio de información y brindar mayor protección a las comunidades.

Desde Aguas de Corrientes S.A. destacaron que la presencia de una profesional del Laboratorio de Control de Calidad en este ámbito internacional constituye además una oportunidad para incorporar conocimientos y experiencias aplicables a la gestión del agua potable en la provincia.

Un congreso internacional dedicado al futuro del agua

Bajo el lema “Agua: Ciencia, Gestión y Política”, el XX Congreso Brasileño de Limnología se desarrolló del 20 al 24 de julio de 2026 en la Universidad Federal de Juiz de Fora, en el estado brasileño de Minas Gerais.

El encuentro convocó a investigadores, estudiantes, empresas, especialistas y organizaciones de la sociedad civil de distintos países para debatir los desafíos vinculados al agua y los ecosistemas acuáticos.

La agenda contempló conferencias, mesas redondas, presentación de investigaciones y pósteres científicos, además de espacios destinados al intercambio profesional.

La participación de Nancy Román permitió así posicionar la experiencia de Corrientes en el monitoreo de la calidad del agua dentro de un debate científico regional, especialmente frente al desafío que representan las cianobacterias para los ríos y la salud pública.

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