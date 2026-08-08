El Presidente del Banco del Chaco está fuera de peligro tras un choque múltiple en la Ruta 89

Por Corrientes al Día

El presidente del Nuevo Banco del Chaco, Livio Gutiérrez, se encuentra consciente, estable y fuera de peligro tras protagonizar un accidente de tránsito durante la noche del viernes sobre la Ruta Nacional 89, en cercanías de Campo Largo.

El funcionario fue asistido inicialmente en el hospital de Presidencia Roque Sáenz Peña y posteriormente derivado al Hospital Julio C. Perrando de Resistencia, donde permanece bajo observación y seguimiento médico.

El ministro de Salud chaqueño, Ricardo Mayol, informó que Gutiérrez permanece lúcido y estable. Los estudios detectaron una herida en el cuero cabelludo que requirió sutura, traumatismo cerrado de tórax y una fractura en la octava costilla izquierda.

Uno de los puntos que generó mayor preocupación inicialmente fue el traumatismo en la cabeza. Sin embargo, los estudios realizados descartaron lesiones cerebrales. “No tuvo pérdida de conocimiento”, precisó Mayol, quien explicó además que el paciente permanece despierto y colabora con el personal sanitario.

También presenta una complicación pulmonar derivada del traumatismo torácico, con presencia de aire fuera del pulmón. Según explicó el ministro, por el momento no requiere intervención quirúrgica, aunque continuará siendo monitoreado. “Tras una tomografía del cerebro, no hay ninguna variable, hasta ahora bien”, señaló Mayol.

Fue trasladado durante la madrugada a Resistencia

Luego de permanecer varias horas bajo atención médica en Presidencia Roque Sáenz Peña, se resolvió trasladar al presidente del Nuevo Banco del Chaco hacia el Hospital Perrando.

Gutiérrez ingresó al centro asistencial de Resistencia alrededor de las 3.30 de este sábado.

El parte médico consignó que llegó con “herida en cuero cabelludo, traumatismo de tórax y abdomen, fractura de la costilla 8, consciente y estable”.

Cómo fue el accidente en la Ruta 89

El siniestro ocurrió cerca de las 21 del viernes sobre la Ruta Nacional 89, en inmediaciones de Fortín Las Chuñas, entre Campo Largo y Corzuela.

De acuerdo con la información policial preliminar, se trató de un choque múltiple en el que estuvieron involucrados tres vehículos: dos camionetas Volkswagen Amarok y un Volkswagen Gol Power.

Personal policial y equipos de emergencias trabajaron en el lugar para asistir a los ocupantes de los vehículos y realizar las primeras actuaciones.

Las autoridades avanzan ahora con las pericias destinadas a establecer la mecánica y las circunstancias que desencadenaron el accidente.

Mientras continúa la investigación sobre el choque, la evolución de Livio Gutiérrez es favorable y permanece fuera de peligro, aunque seguirá internado bajo observación médica en Resistencia.

Con información de Diario Chaco