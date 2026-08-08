Murió Jorge Messi, padre del capitán argentino

Por Corrientes al Día

Jorge Horacio Messi, padre y representante de Lionel Messi, murió este viernes por la noche a los 68 años en la ciudad de Rosario, donde se encontraba internado mientras atravesaba una larga enfermedad. La noticia fue confirmada este sábado y provocó numerosas expresiones de pesar en el fútbol argentino. Newell’s Old Boys confirmó el fallecimiento.

El deceso se produjo alrededor de las 22 del viernes 7 de agosto. Jorge Messi había atravesado complicaciones de salud durante los últimos meses, una situación que la familia había mantenido bajo estricta reserva.

Marido de Celia Cuccittini y padre de Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol, Jorge fue mucho más que el representante del capitán de la Selección argentina: desempeñó un papel decisivo desde los primeros pasos del futbolista rosarino hasta su llegada a la cima del fútbol mundial.

El hombre detrás de la carrera de Messi

De perfil extremadamente bajo y pocas apariciones públicas, Jorge Messi acompañó a Lionel desde aquellas primeras tardes en las divisiones infantiles de Newell’s Old Boys y fue quien encabezó la búsqueda de alternativas cuando el entonces pequeño futbolista necesitó afrontar un costoso tratamiento hormonal.

Tras las negociaciones que no prosperaron en Argentina, acompañó a su hijo en una decisión que terminaría modificando la historia del fútbol: viajar a España para probarse en el FC Barcelona.

Lionel tenía apenas 13 años cuando llegó a Cataluña. Las dificultades de adaptación hicieron que una parte de la familia regresara a Rosario, pero Jorge permaneció junto a él en Barcelona.

Años después, el propio Messi recordó aquel momento y la pregunta determinante de su padre: si quería continuar intentando cumplir su sueño en España o regresar a la Argentina. Lionel eligió quedarse y Jorge permaneció a su lado.

Con el crecimiento deportivo de su hijo, también asumió la administración de su carrera profesional y comercial, convirtiéndose en su representante y principal interlocutor en algunas de las negociaciones más importantes de su trayectoria.

El dolor de Newell’s por la muerte de Jorge Messi

Newell’s Old Boys, club del que Jorge era reconocido hincha y donde Lionel comenzó a jugar al fútbol, expresó públicamente su pesar.

La institución destacó que fue el sostén familiar que acompañó la carrera del futbolista desde sus comienzos en el predio Malvinas hasta convertirse en una de las mayores figuras de la historia del deporte.

El club también hizo llegar sus condolencias a Celia Cuccittini, Lionel, Rodrigo, Matías y María Sol, además del resto de los familiares y allegados.

La Liga Profesional de Fútbol se sumó a las muestras de acompañamiento a la familia Messi.

La preocupación durante el Mundial 2026

Los problemas de salud de Jorge habían tomado estado público durante el Mundial 2026, cuando Lionel sorprendió al quebrarse emocionalmente después de convertir en el debut de Argentina.

“Pasé unos días difíciles, complicados”, explicó entonces el capitán argentino, sin brindar mayores detalles sobre la situación familiar.

Días después, ante versiones que incluso llegaron a informar erróneamente su fallecimiento, la familia aclaró que Jorge se encontraba bajo seguimiento médico y solicitó responsabilidad y respeto por su privacidad. En junio, medios como Reuters habían informado sobre ese delicado cuadro.

El Club Atlético Newell's Old Boys despide con profundo dolor y pesar a Jorge Messi, quien falleció a los 68 años de edad en la ciudad de Rosario.



Reconocido hincha leproso, empresario y padre del capitán del seleccionado argentino, Lionel Andrés Messi.



Jorge fue el sostén y la… pic.twitter.com/8dFPMRdM9Z — Newell’s Old Boys (@Newells) August 8, 2026

Una vida ligada para siempre a Lionel Messi

Técnico químico de formación, Jorge Messi trabajó durante años en Acindar y también había tenido una experiencia como futbolista en las inferiores de Newell’s antes de abandonar el deporte.

Con el paso del tiempo, sin embargo, su vida quedó inevitablemente ligada a la extraordinaria carrera de su hijo.

Padre, consejero, representante y custodio de la intimidad familiar, Jorge Messi acompañó desde un lugar reservado cada etapa del camino que llevó a aquel niño rosarino hasta convertirse en campeón del mundo y leyenda del fútbol.

Jorge Messi murió a los 68 años en Rosario. Su figura permanecerá ligada para siempre a la historia personal y deportiva de Lionel Messi.

Con información de Infobae