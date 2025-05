Epidemia de dengue en 2024: información oculta, compras directas y diferencias de precios en todo el país

Ni Nación ni CABA ni 14 provincias respondieron los pedidos de acceso a la información sobre compras públicas de dengue realizadas en 2024.

En 13 de los 25 distritos, la compra directa fue la principal vía para adquirir productos, como los test de detección o repelente, además de las vacunas.

Se detectaron grandes diferencias de precios pagados por el mismo insumo, como vacunas (hasta 53%) o test rápidos (200%).

Por Ruido y la Red Federal de Periodismo e Innovación

La de 2024 fue la epidemia de dengue más grande registrada en el país. Según el Ministerio de Salud de la Nación, 419 personas fallecieron por la enfermedad durante la temporada (septiembre de 2023 a agosto de 2024). ¿Qué hizo cada provincia para afrontar este brote?

Según un informe sobre compras públicas en salud realizado por Ruido y la Red Federal de Periodismo e Innovación, cada jurisdicción pagó montos diferentes en insumos básicos, como vacunas y test de diagnósticos.

El principal dato: no existe información clara sobre lo que se invirtió: el 64% de los distritos argentinos (Buenos Aires, CABA, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Mendoza, Misiones, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santiago del Estero, Tucumán y Nación) no respondió los pedidos de acceso a la información de esta red sobre cuánto invirtieron en 2024 por estos insumos.

Nueve provincias respondieron, aunque 4 lo hicieron de manera parcial -Catamarca, Córdoba, Chubut y La Pampa- y 5 de manera casi completa: Entre Ríos (aunque fuera del plazo legal), San Luis, Santa Cruz, Santa Fe y Tierra del Fuego.

Así se desprende de la investigación a través de la cual se presentaron 25 pedidos de acceso a la información durante enero de 2025 a los gobiernos, tribunales de cuentas y ministerios de salud de las 23 provincias argentinas, más la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y la Nación.

En esas solicitudes se pidió el detalle de las compras de 2024 relacionadas con insumos para lucha contra el dengue.

En la mayoría de los distritos (13 de 25, incluyendo a la Nación) la compra directa fue la principal vía de adquisición de los productos, según los datos que pudieron ser relevados. Esto fue así en: CABA, Catamarca, Chaco, Mendoza, Río Negro, San Luis, San Juan, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago, Tucumán y Nación.

Sólo en 2 provincias la principal modalidad fue la licitación (La Pampa y Entre Ríos) y en una fue 50% compra directa y 50% licitación (Córdoba). En los restantes 9 casos (Chubut, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Neuquén, provincia de Buenos Aires, Salta) no existe ni un solo dato público para saber qué ocurrió en esos distritos.

¿Qué significa que haya más compras directas que, por ejemplo, licitaciones u otros mecanismos de contrataciones? Germán Emanuele, experto en gobernanza, integridad y sustentabilidad y ex director de Transparencia y Lucha contra la Corrupción de Poder Ciudadano, lo explica así: “Si bien el principio general es el de licitación pública, en materia de salud la lógica de correrse de ese esquema tiene que ver con la urgencia y la necesidad de asegurar medicamentos o tratamientos, a veces con la falta de competencia, cuando no hay más que un laboratorio proveedor”.

Sin embargo, aclaró: “Ahora bien: eso no quita que el proceso de contratación directa se realice adecuadamente, con propuesta técnica y económica, discusión de precios, etc, y rendición de cuentas”.

Emanuele señaló que el mecanismo debe ser excepcional, “pero después se debe volver al principio general de licitaciones públicas. La licitación pública es la que garantiza la mayor transparencia”.

Información oculta, parcial y/o ambigua

Una de las principales conclusiones de esta investigación es que la accesibilidad a los datos sobre compras públicas relacionadas con dengue es inexistente, parcial o muy difícil de encontrar en la mayoría de los distritos del país. Además, mucha de la información obtenida es difícil de interpretar, ya sea porque faltan detalles de las operaciones de compra o porque los datos son ambiguos.

En los casos en que no se respondieron los pedidos de acceso, las fuentes utilizadas para el relevamiento fueron portales de compras y/o de transparencia, boletines oficiales, expedientes de tribunales de cuentas y hasta declaraciones periodísticas de funcionarios. Vale aclarar que en ninguno de estos casos existe certeza de que sean las únicas compras realizadas en esos distritos.

Diferencias de precios

En relación a los precios de los insumos que pudieron ser relevados, los principales hallazgos fueron:

–Disparidad. Es notable la disparidad que existe entre los precios relevados al comparar cuánto paga cada distrito por el mismo insumo, más allá de las causas que puedan explicarlo, como cuestiones logísticas, variación de marcas y especificidades, poder de negociación de cada distrito o mecanismos de contratación.

-Vacunas contra el dengue. En este caso no hay variantes de tipos ni de marcas, ya que se compró siempre la única marca y tipo disponible (Qdenga), del mismo laboratorio (Takeda), en todos los casos.

La provincia que menos pagó por este insumo fue Tucumán ($ 25.528 por unidad), y la que más caro lo hizo fue Corrientes ($ 39.085).

Es decir que Corrientes compró la misma vacuna a un precio 53% mayor que Tucumán, y también más cara de lo que lo hicieron distritos como Córdoba ($ 28.212), Catamarca ($ 28.919), Santa Fe ($ 28.923) o San Luis ($ 32.150).

La inflación no explica la diferencia pagada por Corrientes, ya que las compró en marzo de 2024, incluso antes que Tucumán (en abril). Además, si bien Tucumán compró 200 mil vacunas y Corrientes 28.140 (lo que podría explicar alguna diferencia en el precio), las otras provincias compraron igual o menos cantidad que Corrientes, y además lo hicieron después (entre agosto y diciembre 2024). Y aun así las pagaron, como se ve, a un precio mucho menor.

A diferencia de la pandemia de COVID-19, cuando las compras de vacunas se centralizaron en Nación o en organismos internacionales, en la epidemia de dengue del año pasado algunas provincias adquirieron dosis antes que Nación. “No existe una estrategia unificada para garantizar el acceso equitativo de todas las jurisdicciones”, aseguró a Ruido Silvia González Ayala, profesora honoraria de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica de La Plata.

En el caso de las compras directas, los proveedores suelen poner precios mayores, porque se necesitan con antelación. “El problema actual es la falta de transparencia. Las fallas en la gestión y la falta de recurso humano comprometido”, consideró la infectóloga en relación a este relevamiento.

Como ni la inflación ni la cantidad explican la suma pagada por Corrientes, y pese a que la provincia del noreste no respondió el pedido de acceso a la información inicial, Ruido igualmente consultó a las autoridades sobre esta situación particular, en busca de alguna explicación. Pero no hubo respuesta.

Buenos Aires y Nación: vacunas, el secreto mejor guardado

Buenos Aires. En septiembre de 2024, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, anunció que su gobierno adquirió 250 mil esquemas (medio millón) de vacunas Qdenga al laboratorio Takeda.

Pero no hay información al respecto en el Boletín Oficial, y además Takeda no figura como proveedor en el portal de compras. Hay un pedido de informes de la oposición al respecto, que hasta el momento no tuvo respuesta.

Durante su discurso en el inicio de las sesiones 2025 en la Legislatura bonaerense, el Gobernador dijo que la inversión fue de US$ 11 millones. De esta manera, el precio unitario por vacuna sería de 22 dólares. Pero no existe un solo documento para confirmarlo.

Además del Gobierno provincial, el pedido de información de Ruido también fue enviado al Tribunal de Cuentas bonaerense: la respuesta fue que no tienen esa información. Tampoco brindó información el Ministerio de Salud provincial, desde donde afirmaron que estos datos forman parte de un contrato de confidencialidad.

Al respecto, Emanuele señaló: “Se puede tener cláusula de confidencialidad en el contrato, pero el contrato no puede ser reservado porque es una compra pública, y más en materia de salud”.

Nación. El 5 de agosto de 2024, la Secretaría de Acceso y Equidad en Salud del Ministerio de Salud de la Nación envió una carta a los directivos del laboratorio Takeda a través de la cual invitaba al mismo a “formular una cotización” para la adquisición, mediante contratación directa, de hasta 350 mil dosis de la vacuna Qdenga, con una garantía de “adquisición mínima” de 160 mil dosis, cuyo pago se habría efectivo con fondos del Proyecto PNUD de Naciones Unidas.

El Gobierno nacional no respondió el pedido de acceso presentado por Ruido, y tampoco consta en los documentos de la plataforma Compr.Ar cuánto pagó por estas vacunas ni cuántas dosis finalmente adquirió.

Test de diagnóstico: cada provincia, un mundo

La mayoría de las jurisdicciones optaron por la compra de reactivos que permiten realizar diagnósticos en laboratorio mediante serologías y muestras de sangre del paciente. Como la oferta es variada y diversa, este análisis se centró en los test de diagnóstico rápidos.

El informe pudo recabar precios pagados por Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mendoza, Río Negro, San Luis y Nación.

Un dato significativo fue que el precio máximo fue erogado por Nación, con $ 10.787 cada unidad de detección. Mediante una licitación privada, el Estado nacional adquirió en septiembre y octubre de 2024 los test Bioline (Dengue Duo), del laboratorio Abbot.

Por el mismo producto, Mendoza pagó $ 10.570 en marzo y $ 3.540 en septiembre, siendo éste el precio más bajo pagado por un test rápido en el país, según la información recolectada.

Ambos distritos (Nación y Mendoza) adquirieron el mismo producto, de la misma marca que detecta el antígeno NS1 y los anticuerpos IgM e IgG. Al ser un laboratorio internacional, los precios fueron cotizados en dólares. La diferencia entre el valor mayor y el menor fue de 204%.

“Los test rápidos deberían estar accesibles en todos los centros de salud de atención primaria, para que la persona pueda irse a su casa con el diagnóstico y no estar esperando el resultado. La otra ventaja es que no depende de un aparato o de un laboratorio que preste el equipamiento en comodato”, explicó González Ayala.

Según su criterio, las compras oportunas centralizadas en el nivel nacional, por regiones (NEA, NOA, Centro, Cuyo y Patagonia) o por jurisdicción permiten la reducción de los costos (en

orden decreciente); pero, deben estar garantizadas la asignación y distribución

oportunas de los insumos a los efectores. “Las adquisiciones en situación de emergencia, en general, implican disposición inmediata de recursos y mayores costos”, agregó.

También se detectaron diferencias en los precios pagados en los casos de test serológicos y los análisis de PCR.

Repelentes. Es otro de los insumos comunes para el control del dengue, a pesar de lo cual es casi imposible determinar precios pagados por las provincias o la Nación.

Como señala Germán Emanuele, ninguna de las explicaciones o justificaciones posibles “exime a los gobiernos de garantizar los más altos estándares de transparencia y de rendición de cuentas”.

Y la infectóloga Ayala sintetizó: “Este informe evidencia tanto la falta de políticas de Estado como de personal idóneo y transparencia en la gestión en salud de los recursos públicos para el control y manejo de una enfermedad reemergente como el dengue y en aumento sostenido, con epidemias nacionales, desde 2008”.

Mirá la síntesis con precios máximos y mínimos detectados por cada insumo en cada provincia.

Mirá la base de datos con todas las operaciones de compra detectadas en el país.

Este contenido es parte de la Red Federal de Periodismo e Innovación (RPI), alianza impulsada por Chequeado que une a medios de 5 regiones del país para contribuir a la expansión del periodismo innovador y contrarrestar los desiertos informativos.

Relevamiento: Milagros Viaut, Norma Devechi, Marcela Arce, Eliana Coronel, Claudia Araujo, Judith Córdova, Hugo Alonso, Todo Jujuy, Rocío Barquín, Ezequiel Soria, Cindy Monzón, Gabriel Ramonet, Pablo Oro, Gonzalo Guzmán, Gabriela Sánchez, Juan Manuel González, Mariela Arias, Natalia Buiatti y Luz Pérez.

Redacción: Natalia Lazzarini y Edgardo Litvinoff

Edición 1: Edgardo Litvinoff

Edición 2: Matías Di Santi