Corrientes promociona su identidad y destinos en la Fiesta Nacional del Chamamé

El Ministerio de Turismo de la Provincia de Corrientes participa activamente en la 35.ª edición de la Fiesta Nacional del Chamamé, consolidando este evento como uno de los principales motores del turismo cultural y del movimiento turístico de la provincia.

En este marco, la cartera turística cuenta con un stand institucional con información turística integral, donde se promocionan los principales destinos y productos de Corrientes. El espacio cuenta además con un sector destinado a artesanos vinculados a la cultura, un área para la Ciudad de Corrientes y un lugar especialmente pensado para que los municipios del interior puedan difundir su oferta turística y cultural. En esta edición participan Itatí, Santo Tomé y Paso de la Patria, a los que se suman Ituzaingó, San Cosme, Ramada Paso y Concepción.

Como atractivo adicional, el stand incorpora un set fotográfico pensado para que los visitantes puedan llevarse un recuerdo de su paso por la Fiesta y compartir la experiencia en redes sociales, ampliando el alcance de la promoción turística del destino.

Asimismo, promotores turísticos recorren el predio entregando material promocional, como carteles, abanicos y yerba mate, reforzando la identidad correntina y acompañando la experiencia del público durante cada jornada.

Por su parte, el Observatorio Turístico Provincial desarrolla un importante trabajo de relevamiento durante el evento. Un total de 13 alumnos de la carrera de turismo de la UNNE se encuentran inscriptos para realizar las encuestas, con la participación de ocho relevadores por noche, quienes llevan adelante entre 300 y 350 encuestas diarias. Estos datos permiten conocer el perfil, la procedencia y el comportamiento de los visitantes, aportando información estratégica para la planificación y el fortalecimiento de las políticas públicas en materia turística.

A través de estas acciones, el Ministerio de Turismo reafirma su compromiso con la Fiesta Nacional del Chamamé, potenciando su impacto turístico, cultural y económico, y posicionándola como un verdadero refugio de la identidad y el sentir del pueblo correntino.