Juan Pablo Valdés recibió a intendentes

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés recibió en el Centro Administrativo a tres intendentes del interior provincial con el objetivo de continuar construyendo una agenda de diálogo y articulación en pos de construir una provincia con mayor desarrollo y crecimiento.

En la ocasión, los jefes comunales de Mocoretá, Marcelo Tisocco, de Goya, Mariano Hormaechea y Loreto, Orlando David Maidana fueron recibidos para fortalecer la gestión local y las políticas públicas, reafirmando así la impronta del Gobierno provincial cercano a los municipios.