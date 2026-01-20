Facebook Instagram Youtube

Juan Pablo Valdés recibió a intendentes

Publicado en enero 20, 2026.

El gobernador de Corrientes, Juan Pablo Valdés recibió en el Centro Administrativo a tres intendentes del interior provincial con el objetivo de continuar construyendo una agenda de diálogo y articulación en pos de construir una provincia con mayor desarrollo y crecimiento.

En la ocasión, los jefes comunales de Mocoretá, Marcelo Tisocco, de Goya, Mariano Hormaechea y Loreto, Orlando David Maidana fueron recibidos para fortalecer la gestión local y las políticas públicas, reafirmando así la impronta del Gobierno provincial cercano a los municipios.

