Comenzó la Colonia de Verano 2026 en Capital

La misma es llevada a cabo en el Centro de Participación Ciudadana del Barrio Paloma de la Paz de Capital, donde inicialmente se recibió a 50 asistentes, entre niños, niñas y adolescentes de diversas edades.

El Ministerio de Desarrollo Social, a través del Centro de Participación Ciudadana, Paloma de la Paz dio inicio a la temporada de “Colonia de Verano” con un cronograma lleno de actividades para todos los gustos.

Se practican deportes como fútbol, vóley y gimnasia; talleres recreativos como pintura, dibujo y manualidades; juegos de mesa y circuitos de obstáculos, hasta los tradicionales como la rayuela, la soga y el elástico. Al finalizar cada jornada, se comparte una rica merienda.

Cabe mencionar que este es un espacio pensado para la diversión y la distracción de los menores.