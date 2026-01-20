Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Comenzó la Colonia de Verano 2026 en Capital

Publicado en enero 20, 2026.

La misma es llevada a cabo en el Centro de Participación Ciudadana del Barrio Paloma de la Paz de Capital, donde inicialmente se recibió a 50 asistentes, entre niños, niñas y adolescentes de diversas edades.

El Ministerio de Desarrollo Social, a través del Centro de Participación Ciudadana, Paloma de la Paz dio inicio a la temporada de “Colonia de Verano” con un cronograma lleno de actividades para todos los gustos.

Se practican deportes como fútbol, vóley y gimnasia; talleres recreativos como pintura, dibujo y manualidades; juegos de mesa y circuitos de obstáculos, hasta los tradicionales como la rayuela, la soga y el elástico. Al finalizar cada jornada, se comparte una rica merienda.

Cabe mencionar que este es un espacio pensado para la diversión y la distracción de los menores.

Relacionado:  

| | |
Corrientes al Día

Se viene otra semana a pura celebración chamamecera en Corrientes

Publicado en enero 12, 2026.

Organizada por el Gobierno de Corrientes, a través del Instituto de Cultura, la 35° Fiesta Nacional del Chamamé, 21° Fiesta del Mercosur y 5° Celebración Mundial propone una vibrante agenda (...)

SEGUIR LEYENDO

Se presentará en La Unidad el Festival Nacional del Auténtico Chamamé

Publicado en enero 2, 2026.

Este viernes 2 de enero a las 19 en La Unidad ubicada en la avenida 3 de Abril 57, se llevará a cabo el lanzamiento oficial del Festival Nacional del (...)

SEGUIR LEYENDO

Exposición de ganadores del Concurso de Pesebres Criollos en el Museo de Artesanías

Publicado en diciembre 19, 2025.

El Instituto de Cultura de Corrientes invita a visitar el Museo de Artesanías Tradicionales (MAT), en vísperas de las fiestas de fin de año, y apreciar los ganadores del Concurso (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Salud

Salud Pública realizó un amplio operativo sanitario en el barrio Esperanza

Turismo

Turismo en Corrientes: balance positivo de la primera quincena de enero

Datos Útiles

Cómo cambiar las entradas para la FNCH tras la modificación de la grilla

Municipales

Uber Moto ya opera en Corrientes y la Municipalidad advierte que podría secuestrar motos

Cultura

La 35° Fiesta Nacional del Chamamé se vive a pleno dentro y fuera del Cocomarola

Datos Útiles

Salud Pública recomienda completar el calendario de vacunación

Carnavales

Los Carnavales Barriales 2026 serán seis noches de ritmo, color y tradición itinerante

Salud

Lanari puso en funciones a nuevos subsecretarios en Salud

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.