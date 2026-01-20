Salud Pública realizó un amplio operativo sanitario en el barrio Esperanza

La cartera sanitaria llevó diferentes servicios a los vecinos de Capital. Hay actividades similares, programadas para los próximos días, en el barrio Caridi y Quilmes.

El Ministerio de Salud Pública a cargo de Emilio Lanari Zubiaur realizó un operativo sanitario en el barrio Esperanza. La actividad estuvo coordinada por la Dirección de Operativos Sanitarios (APS) Capital dirigida por Susana Vega.



En el predio del ex matadero, desde las 8.30, asistieron con: vacunación; peso y talla (niños y adultos); control de signos vitales, glucemia y de tensión arterial; atención clínica, pediátrica y odontológica.

También, se realizaron electrocardiogramas y estuvo el servicio de farmacia. Se sumó, además, cuidados a mascotas.



Cabe indicar, que para la admisión es necesario el carnet de vacunación y el DNI. En la jornada, dieron cerca de 300 prestaciones.



Por otra parte, la semana pasada estuvieron en el barrio Pirayuí donde llevaron adelante una jornada de vacunación y sumaron otros servicios como odontología y ginecología.



“El objetivo es fortalecer la accesibilidad a la población, llevando atención, prevención y cuidados en cada barrio”, dijo Susana Vega.

El jueves y viernes habrá jornada de vacunación en el barrio Caridi y el martes 27 de enero, operativo sanitario en el barrio Quilmes.