Intendente correntino se bajó el sueldo y pidió declarar la emergencia económica

Por Corrientes al Día

En medio de una crítica situación económica, el intendente de Mburucuyá, Edgar Galarza Florentín, tomó la decisión de reducir en más de la mitad su propio salario como parte de un paquete de medidas destinadas a ordenar las cuentas municipales y garantizar el pago de sueldos y servicios básicos.

Según confirmó el propio jefe comunal, su remuneración mensual pasó de 1.500.000 pesos a 619.157 pesos, lo que representa una reducción cercana al 60%, medida que regirá por un tiempo prudente hasta que se encamine la situación legal y presupuestaria.

En paralelo, Galarza Florentín convocó a los concejales a sesionar este miércoles 21 de enero para tratar el proyecto de emergencia económica municipal, una herramienta imprescindible para continuar normalizando las finanzas y sostener el funcionamiento del Municipio. “Estamos cumpliendo con los trabajadores y los vecinos mediante un enorme esfuerzo, ahora necesitamos que los concejales cumplan con el compromiso asumido ante la sociedad de Mburucuyá”, expresó.

Un informe elaborado por el equipo del intendente detalla que la Municipalidad debe priorizar decisiones urgentes para asegurar el pago de salarios en tiempo y forma y mantener la prestación de servicios esenciales. En ese contexto, la reducción del sueldo del propio intendente aparece como un gesto político y administrativo orientado a dar señales de austeridad y responsabilidad fiscal.

Desde el Ejecutivo municipal indicaron que durante esta semana se está regularizando el pago de los sueldos de diciembre, que presentaban varios días de atraso. Este miércoles 21 se completará el pago a los trabajadores de planta y posteriormente a los beneficiarios del programa Promover, con fondos ya asegurados para la totalidad del personal.

Galarza Florentín insistió en que la declaración de la emergencia económica tiene como único objetivo ordenar las cuentas y comenzar a salir de la compleja situación heredada. “Estamos tomando múltiples decisiones necesarias para ordenar las cuentas, entre ellas una reducción de mi propio salario”, señaló, y agregó: “Sepa toda la sociedad de Mburucuyá que estamos haciendo el mayor de los esfuerzos para evitar mayores daños en el personal de la Comuna y garantizar los servicios”.