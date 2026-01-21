Conversatorio con la comunidad LGBT en Bella Vista

El Departamento de Mujer y Género de la ciudad de Bella Vista llevó adelante un conversatorio con la comunidad LGBT bajo la consigna “Fortalezcamos los lazos”. La actividad tuvo como objetivo generar un espacio de diálogo, escucha y reflexión en torno a las problemáticas, demandas y propuestas del colectivo, promoviendo políticas públicas con enfoque de diversidad e inclusión.

El encuentro contó con la participación del viceintendente Enrique Ferreyra, la secretaría de Desarrollo Humano Silvia Quiróz y funcionarios de esta cartera, quienes acompañaron la iniciativa y reafirmaron el compromiso de la actual gestión municipal a cargo de la intendente Noelia Bazzi con la construcción de una ciudad más justa, equitativa e inclusiva para todas las personas.

Durante su intervención, el viceintendente Ferreyra destacó la importancia de sostener estos espacios de intercambio como herramientas fundamentales para fortalecer la convivencia y el respeto por la diversidad.

Desde el Departamento de Mujer y Género a cargo de Roxana Vallejos, se remarcó la relevancia de trabajar de manera articulada con la comunidad LGBT, escuchando sus voces y construyendo acciones concretas que garanticen derechos y oportunidades en igualdad de condiciones.

La jornada se desarrolló en un clima de participación activa, consolidando el compromiso institucional de seguir promoviendo instancias de diálogo que fortalezcan los lazos sociales y contribuyan a una Bella Vista más inclusiva.