Turismo en Corrientes: balance positivo de la primera quincena de enero

por Corrientes al Día

El verano 2026 arrancó con números alentadores para el turismo en la provincia. El Ministerio de Turismo de Corrientes, presentó el balance de la primera quincena de enero, que confirma un desempeño exitoso y consolida a Corrientes como uno de los destinos más elegidos del nordeste argentino.

De acuerdo al informe oficial, durante este período miles de turistas visitaron la provincia, con una estadía promedio de quince noches, un dato que refleja no solo la atracción de los destinos correntinos sino también la diversidad de propuestas que invitan a permanecer más tiempo.

El relevamiento detalla que el Gran Corrientes fue el corredor turístico con mayor cantidad de visitantes, impulsado por su oferta urbana, cultural y de playas sobre el río Paraná. En segundo lugar se ubicó la Región Esteros del Iberá, uno de los grandes emblemas del ecoturismo nacional e internacional.

El ranking se completó con el Corredor Paraná Sur, el Corredor Sur Correntino, el Corredor Alto Paraná, el Corredor Jesuítico Guaraní y la Región Solar de las Huellas, lo que evidencia un movimiento turístico equilibrado en distintos puntos del territorio provincial.

Visitantes del país y del MERCOSUR

Otro de los datos destacados del informe es la procedencia de los turistas, con una fuerte presencia de visitantes de países vecinos. Brasil, Paraguay y Uruguay encabezaron el flujo internacional, reforzando el perfil de Corrientes como destino atractivo dentro del MERCOSUR.

A nivel nacional, el movimiento estuvo acompañado por turistas que eligieron la provincia tanto para vacaciones prolongadas como para escapadas vinculadas al descanso, la pesca y el contacto con la naturaleza.

En cuanto a los motivos del viaje, el Observatorio señaló que predominó la búsqueda de actividades de sol y playa, seguidas por la pesca deportiva, los viajes por cuestiones laborales y de salud, y las vacaciones en familia o con amigos.

Este abanico de razones confirma el carácter multifacético del turismo correntino, que combina naturaleza, recreación, servicios y propuestas culturales.

Los productos turísticos que marcaron tendencia

El informe también precisó cuáles fueron los productos turísticos más demandados durante la primera quincena de enero:

Sol y playa : 31,5%

: 31,5% Ecoturismo : 25,9%

: 25,9% Pesca : 21,7%

: 21,7% Histórico-cultural: 21,0%

Estos porcentajes reflejan un equilibrio entre naturaleza, tradición y recreación, pilares sobre los que el Gobierno provincial viene trabajando para posicionar a Corrientes como un destino de excelencia, tanto a nivel nacional como internacional.

Con expectativas favorables para la segunda mitad del mes y una agenda cargada de eventos culturales y festivales, Corrientes encara el resto del verano con optimismo, apoyada en cifras que ratifican el crecimiento sostenido de su actividad turística.