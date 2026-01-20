Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Conductor en Corrientes marcó el récord nacional 2026 de alcoholemia

Publicado en enero 20, 2026.

por Corrientes al Día

Un operativo de control vial en Corrientes dejó una marca récord a nivel nacional. En el marco del Plan Integral de Seguridad Vial de verano, las autoridades confirmaron que se registró el test de alcoholemia más alto del año en todo el país, con un conductor que circulaba con 3,5 gramos de alcohol por litro de sangre.

El hecho ocurrió sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 499, en jurisdicción de Paso de los Libres, una zona estratégica por el intenso tránsito que se incrementa durante la temporada turística. El control fue sorpresivo y se realizó de manera conjunta entre la Subsecretaría de Seguridad Vial de Corrientes, la Policía de Corrientes y la Agencia Nacional de Seguridad Vial.

El subsecretario de Seguridad Vial de la provincia, Juan Manuel Saloj, confirmó que el caso detectado en Paso de los Libres se convirtió en el máximo registro de alcoholemia positiva del país en lo que va de 2026.

“Es un número altísimo. Es el valor más alto registrado en todo el país en lo que va del año”, advirtió el funcionario, al remarcar la gravedad extrema de este tipo de conductas al volante y el riesgo que implican no solo para quien conduce, sino también para terceros.

Desde el área de Seguridad Vial recordaron que el récord nacional histórico se había registrado en 2025, cuando un camionero en la provincia de Salta fue detectado con 4,71 g/l de alcohol en sangre, tras bloquear una ruta nacional en uno de los casos más extremos de alcoholemia positiva.

Si bien el de Corrientes no superó aquella marca, las autoridades subrayaron que 3,5 g/l representa un nivel absolutamente incompatible con la conducción, con severas alteraciones en la percepción, los reflejos y la conciencia.

Controles reforzados en vacaciones

Saloj explicó que estos operativos se intensifican durante el verano y se realizan de forma coordinada con fuerzas nacionales y provinciales, con el objetivo de prevenir siniestros viales en rutas del territorio correntino.

“La idea es reducir riesgos y evitar tragedias en un momento del año donde hay mayor circulación por vacaciones”, señalaron desde el organismo, al tiempo que reiteraron el llamado a conducir sin alcohol, respetar las normas y priorizar la vida.

