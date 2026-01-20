Prisión preventiva en el primer caso de narcomenudeo en flagrancia en Corrientes

por Corrientes al Día

La Justicia correntina avanzó con una resolución inédita en la provincia, se dictó prisión preventiva en el primer caso de narcomenudeo tramitado bajo el procedimiento de flagrancia. La medida fue dispuesta el 15 de enero de 2026 por el Gustavo René Buffil, Juez de Garantías de Feria, durante una audiencia inicial multipropósito.

El expediente tiene origen en un hecho ocurrido el 10 de enero, en cercanías de Mariano I. Loza, y se encuadra en el procedimiento especial previsto en el artículo 389 del Código Procesal Penal (CPP) de Corrientes.

El derrotero judicial del caso incluyó una compleja discusión sobre la competencia material. El 12 de enero, el magistrado había convertido la aprehensión del imputado en detención, pero a pedido de la Fiscalía declaró la incompetencia de la Justicia provincial para continuar con la causa.

La decisión se basó en que el Decreto 2441/25, reglamentario de la Ley provincial 6725, que habilita a Corrientes a investigar y sancionar determinados delitos previstos en la Ley nacional 23.737 de estupefacientes, fija su entrada en vigencia recién para el 1° de febrero de 2026. Por ese motivo, las actuaciones fueron remitidas a la Justicia Federal de Paso de los Libres.

Sin embargo, el fuero federal también se declaró incompetente, generando una contienda negativa de competencia. En la audiencia de este jueves, Buffil ratificó que la Justicia local no es competente en forma definitiva, pero aclaró que, en cumplimiento del artículo 51 del CPP provincial, continuará interviniendo hasta que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva la cuestión.

Según consta en el expediente, el 10 de enero de 2026, cerca de la medianoche, el imputado circulaba en motocicleta por la Ruta Provincial 24, transportando cocaína y marihuana fraccionadas en pequeñas dosis, presuntamente destinadas a la venta y comercialización.

Al advertir la presencia policial, intentó darse a la fuga y, durante la huida, arrojó el paquete con estupefacientes al costado de la ruta. Finalmente fue aprehendido a unos tres kilómetros del lugar, tras un operativo de seguimiento.

Procedimiento especial de flagrancia

Durante la audiencia, el representante del Ministerio Público Fiscal de Corrientes, Adrián Aurelio Casarrubia, solicitó la aplicación del procedimiento especial de flagrancia, previsto en los artículos 385 y siguientes del CPP, y requirió la prisión preventiva del imputado.

El pedido se sustentó en la reiterancia y en la existencia de riesgos procesales. Por su parte, la defensa, a cargo del Alejandro Exequiel Gómez, solicitó que el caso se tramite por el proceso común, argumentando lo acotado de los plazos del procedimiento especial.

Tras escuchar a las partes, el juez Buffil resolvió tramitar la causa por el procedimiento especial de flagrancia e impuso prisión preventiva por 15 días para el imputado.

De acuerdo a los artículos 390 y 391 del CPP, la Oficina Judicial fijará la audiencia multipropósito de clausura para el 30 de enero. En esa instancia, el fiscal podrá solicitar el sobreseimiento, presentar la acusación formal o bien acordar con la defensa la realización de un juicio abreviado pleno.

El caso marca un antecedente relevante en la provincia, en el contexto de la inminente entrada en vigencia del nuevo esquema de desfederalización del narcomenudeo y anticipa el impacto que tendrá este cambio normativo en el sistema judicial correntino.