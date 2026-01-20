Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Corrientes premia al buen contribuyente con descuentos y el sorteo de un 0 km

Publicado en enero 20, 2026.

Pago Anual Anticipado 2026: vecinos de Capital participarán del sorteo de un auto 0 km

por Corrientes al Día

La Municipalidad de Corrientes recordó que continúa vigente el Pago Anual Anticipado 2026, una herramienta que permite a los contribuyentes capitalinos acceder a importantes descuentos por el pago adelantado de impuestos, tasas, servicios y contribuciones municipales. Además, quienes se adhieran y estén al día al 31 de diciembre de 2025 participarán del sorteo de un automóvil 0 kilómetro.

Desde el municipio destacaron que la propuesta apunta a premiar al buen contribuyente y, al mismo tiempo, facilitar el cumplimiento tributario con beneficios concretos durante todo el mes de enero.

La Agencia Correntina de Recaudación (ACOR) confirmó que el vehículo a sortear será un Fiat Mobi, un modelo compacto pensado para la circulación urbana, ideal para la ciudad.

Durante enero, quienes opten por el Pago Anual Anticipado 2026 podrán obtener:

  • Hasta 43% de descuento en el impuesto automotor.
  • Hasta 28% de descuento en el impuesto inmobiliario.
  • Hasta 50% de descuento en cementerios para vecinos destacados y buenos contribuyentes.

Estos porcentajes surgen de la combinación de beneficios: 10% por buen contribuyente, 10% por pago anual, 15% por pago en término y 8,3% adicional para contribuyentes destacados, equivalente a la última cuota del año.

Las liquidaciones ya se encuentran disponibles desde principios de mes y la promoción se extiende hasta el 31 de enero de 2026. El único requisito es estar al día con los tributos municipales.

Facilidades y medios de pago

Los contribuyentes pueden consultar su estado de deuda y realizar la autoliquidación y pago online en www.acor.gob.ar, utilizando Mercado Pago 360 o Wee Pagos. También está disponible la atención presencial en la sede de avenida La Paz 2400, la Caja Municipal y las delegaciones habilitadas.

En cuanto a las modalidades de pago, se acepta efectivo y débito. Con tarjetas de crédito, se puede abonar:

  • Hasta 6 cuotas sin interés con Banco de Corrientes.
  • Hasta 10 cuotas sin interés con Naranja.
  • 3 cuotas sin interés con Visa y Mastercard de otros bancos.

Los beneficios rigen tanto para pagos presenciales como a través de la plataforma 360, reforzando el objetivo de no perder descuentos por deudas pendientes y, además, participar por el auto 0 km.

