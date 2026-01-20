Cómo cambiar las entradas para la FNCH tras la modificación de la grilla

por Corrientes al Día

La Fiesta Nacional del Chamamé entra en su recta central con cambios importantes en la programación artística. A raíz de estas modificaciones, el Instituto de Cultura de Corrientes informó el procedimiento habilitado para que el público pueda cambiar la fecha de las entradas ya adquiridas y reorganizar su asistencia a las distintas noches del festival.

Uno de los ajustes más relevantes tiene que ver con la presentación conjunta de Los Alonsitos y El Chaqueño Palavecino, que finalmente se realizará el domingo 25, cuando originalmente estaba prevista para otra jornada. La reprogramación responde a cuestiones logísticas y artísticas, según indicaron desde la organización.

Cómo hacer el cambio de entradas

Quienes deseen modificar la fecha de sus tickets deberán realizar el trámite de manera virtual. El procedimiento es sencillo y requiere enviar un correo electrónico con información básica de la compra.

El mail debe enviarse a weepas@telco.com.ar e incluir los siguientes datos:

Captura del código QR de la entrada.

de la entrada. Correo electrónico con el que se realizó la compra.

con el que se realizó la compra. DNI del titular de la entrada.

de la entrada. Nueva fecha solicitada, sujeta a disponibilidad.

Una vez enviado el correo, solo resta aguardar la respuesta de la empresa, que confirmará si el cambio pudo concretarse.

Grilla actualizada de la 35ª Fiesta Nacional del Chamamé

El Instituto de Cultura difundió la programación oficial actualizada de la 35ª edición, que también comprende la 21ª Fiesta del MERCOSUR del Chamamé y la 5ª Celebración Mundial. Desde la organización recomendaron revisar la grilla día por día para evitar confusiones y planificar con anticipación.

Lunes – Día 4

Alfredo Monzón, Alma Vibrante – Pilar (PY), Ariel Gauna y su nueva propuesta, Conjunto Sentimiento, Cristian Herrera, El Poderoso Javier Solís, Anahí Ramírez (Ganadora Pre Fiesta Solista Local), Juan de Dios, Los Chaque Che, La Junta Chamamecera, La Pilarcita, Los Hermanos Velázquez, Los Reales del Litoral, Los Príncipes de Misiones, Miguel Figueroa y su Conjunto Amanecer Campero, Patricia Gómez, Simón de Jesús Palacios, Sofía Morales, Conjunto Vera Monzón.

Martes – Día 5

Bianca Almirón y Carolina Maidana, Canta Chaco, María Eugenia Gallardo, David Díaz Marchetto, Guaranítica, Las Voces Che Rajy, Los Majestuosos del Chamamé, Los Matuá Mercedeños, Martina Velazco, Matías Geneyro, Nahir Rodríguez, Nostalgias Mburucuyanas, Renato Fagúndez (BR), Rudy Flores / Joel Tortül, Soledad, Tradicional 6, Tupá Noy, Yamandú Costa (BR) y Facundo Rodríguez.

Miércoles – Día 6

Alejandro Balbi, Chango Spasiuk, Coquimarola y su conjunto, Ganador Pre Fiesta Romeros Grupo, Grupo Avío del Alma, Ezequiel Fernández, Laura Fusz y el Grupo Ipú Porá, Las Hermanas Vera y Gicela Méndez Ribeiro, Lázaro Caballero, Lorena Larrea Catterino, Mirian Beatriz (PY), Nélida Argentina Zenón, Paula Basalo, Roy/Bernal/Peralta – Trío homenaje a Raúl Barboza, Santiago Meza Urquidez, Seis por Ocho, Tono Benítez y sus Criollos, Raíz Guaraní.

Jueves – Día 7

Amadeo “Tutu” Campos, Amandayé, Camila Gómez Barry, Che Trío Porá, Del Valle / Fernández, Guillermo de Pompert, Emiliano Cardozo y Los Cardocitos, Las Guaynas Porá, Los de Imaguaré junto a Jorge Rojas, Los Nuevos Vecinos, Los Tekis, Luli Fernández, Nacho Acevedo, Nico Cardozo, Niño Ramírez, Sebastián Sheridan, Soriano Sosa, Toti Montiel.

Viernes – Día 8

Adolfo Alegre, Avareko, Carlitos Zacarías y su banda, Diego Gutiérrez, Dúo Bote, Fuelles Correntinos, Grupo Irundy, Hugo Leiva y su nueva estirpe, Humberto Falcón, Juan Pablo Barberán, La Raíz Chamamecera, Piko Frank, Néstor Acuña, Óscar Mambrín, Paloma Trevisan and the Allpargatas, Quinteto Cocomarola, Sangre Paiubrera, Silvina Escalante.

Sábado – Día 9

Amboé, Ana Paula Romero y Taragüí Coé (Homenaje a Matías Galarza), Angirü, Conjunto Nuevo Horizonte, Grupo Airampal, Grupo Itatí, Ernestito Montiel y su Cuarteto Santa Ana, Guarango, Orquesta Folclórica de la Provincia, Hijos de Malvinas, Juan Pedro Sorribes, Los Hermanos Brítez, Maggie Cullen, María Ofelia, Mateo Villalba, Matías Barbás, Monchito Merlo, Sebastián Verón, Tajy, Tierra Adentro (PY).

Domingo – Día 10

Ariel y Leo Acuña, Atardeciendo Amaneceres, Bruno Mendoza, Enzo Castro (UY), Emiliano López, Gianella Niwoyda, Hermanos Guedes (BR), Jazmín del Paraguay (PY), Juancito Güenaga, Los Bofill, Milagros Caliva, Nativos, Los Alonsitos + El Chaqueño Palavecino, Rafael Fondón, Teresa Parodi, Tony Rojas, Vicky Sánchez “La Princesita”.

Con la grilla ya definida, la organización invita al público a revisar las fechas y gestionar a tiempo cualquier cambio, para disfrutar sin contratiempos de una de las celebraciones culturales más importantes del país.