Uber Moto ya opera en Corrientes y la Municipalidad advierte que podría secuestrar motos

por Corrientes al Día

El desembarco de Uber Moto en la ciudad de Corrientes ya es un hecho. Desde hace varios días, la opción de viajes en motocicleta aparece activa en la aplicación, con tarifas promocionales que arrancan en los $200 y descuentos de hasta el 70% por lanzamiento. Sin embargo, la Municipalidad de Corrientes advirtió que el servicio no está habilitado y que avanzará con controles y secuestros de motos que presten el servicio sin autorización.

Desde el Municipio remarcaron que, tal como ocurre hoy, no existe una ordenanza que permita la operación de Uber Moto en la capital correntina. Aun así, dejaron la puerta abierta a discutir una regulación específica, como ya sucedió en otras capitales de la región, entre ellas Posadas.

La postura oficial

El secretario de Movilidad Urbana, Yamandú Barrios, fue claro al explicar la posición de la gestión. “Se trata a lo online como si fuera lo mejor y lo que da mayor garantía, y no es así”, sostuvo, al tiempo que puso el foco en quienes sí cumplen con habilitaciones, costos y responsabilidades, y hoy enfrentan una competencia desleal.

Barrios insistió en que “tiene que haber una aplicación del servicio, pero también una responsabilidad en la actividad”, y subrayó el eje central de la política pública, que es el de reducir la siniestralidad vial. “La idea de la gestión es que haya la menor cantidad de muertes en la vía pública, por lo que vamos a avanzar a una movilidad seria y responsable”, afirmó.

Cómo funciona la modalidad

En paralelo, motociclistas que ya trabajan con la plataforma explicaron que el sistema permite comenzar a operar sin cargar toda la documentación desde el inicio. “Te piden certificado de buena conducta, carnet de conducir y los papeles del rodado, pero se pueden subir después. Es decir, ya se puede generar ingresos sin presentarlos de una sola vez”, relató un chofer.

Los precios bajos y las promociones explican el rápido interés de los usuarios. Muchos pasajeros destacan el ahorro frente a remises, taxis y Uber autos, aunque también reconocen incomodidades propias del formato, el espacio reducido del acompañante y el contacto cuerpo a cuerpo durante el viaje.

Mientras la app gana terreno en las calles, el Municipio ratifica que hará cumplir la normativa vigente. El futuro de Uber Moto en Corrientes dependerá ahora de un eventual debate legislativo que defina si la ciudad avanza hacia una regulación específica o mantiene la prohibición.