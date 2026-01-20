Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Uber Moto ya opera en Corrientes y la Municipalidad advierte que podría secuestrar motos

Publicado en enero 20, 2026.

por Corrientes al Día

El desembarco de Uber Moto en la ciudad de Corrientes ya es un hecho. Desde hace varios días, la opción de viajes en motocicleta aparece activa en la aplicación, con tarifas promocionales que arrancan en los $200 y descuentos de hasta el 70% por lanzamiento. Sin embargo, la Municipalidad de Corrientes advirtió que el servicio no está habilitado y que avanzará con controles y secuestros de motos que presten el servicio sin autorización.

Desde el Municipio remarcaron que, tal como ocurre hoy, no existe una ordenanza que permita la operación de Uber Moto en la capital correntina. Aun así, dejaron la puerta abierta a discutir una regulación específica, como ya sucedió en otras capitales de la región, entre ellas Posadas.

La postura oficial

El secretario de Movilidad Urbana, Yamandú Barrios, fue claro al explicar la posición de la gestión. “Se trata a lo online como si fuera lo mejor y lo que da mayor garantía, y no es así”, sostuvo, al tiempo que puso el foco en quienes sí cumplen con habilitaciones, costos y responsabilidades, y hoy enfrentan una competencia desleal.

Barrios insistió en que “tiene que haber una aplicación del servicio, pero también una responsabilidad en la actividad”, y subrayó el eje central de la política pública, que es el de reducir la siniestralidad vial. “La idea de la gestión es que haya la menor cantidad de muertes en la vía pública, por lo que vamos a avanzar a una movilidad seria y responsable”, afirmó.

Cómo funciona la modalidad

En paralelo, motociclistas que ya trabajan con la plataforma explicaron que el sistema permite comenzar a operar sin cargar toda la documentación desde el inicio. “Te piden certificado de buena conducta, carnet de conducir y los papeles del rodado, pero se pueden subir después. Es decir, ya se puede generar ingresos sin presentarlos de una sola vez”, relató un chofer.

Los precios bajos y las promociones explican el rápido interés de los usuarios. Muchos pasajeros destacan el ahorro frente a remises, taxis y Uber autos, aunque también reconocen incomodidades propias del formato, el espacio reducido del acompañante y el contacto cuerpo a cuerpo durante el viaje.

Mientras la app gana terreno en las calles, el Municipio ratifica que hará cumplir la normativa vigente. El futuro de Uber Moto en Corrientes dependerá ahora de un eventual debate legislativo que defina si la ciudad avanza hacia una regulación específica o mantiene la prohibición.

Relacionado:  

| | | |
Corrientes al Día

Avanza la reconstrucción y el perfilado de calles en barrios de la Capital

Publicado en enero 21, 2026.

Por Corrientes al Día La Municipalidad de Corrientes continúa avanzando con el plan de mejoras integrales que se ejecuta en distintos puntos de la ciudad, a través de trabajos de (...)

SEGUIR LEYENDO

Conversatorio con la comunidad LGBT en Bella Vista

Publicado en enero 21, 2026.

El Departamento de Mujer y Género de la ciudad de Bella Vista llevó adelante un conversatorio con la comunidad LGBT bajo la consigna “Fortalezcamos los lazos”. La actividad tuvo como (...)

SEGUIR LEYENDO

Intendente correntino se bajó el sueldo y pidió declarar la emergencia económica

Publicado en enero 21, 2026.

Por Corrientes al Día En medio de una crítica situación económica, el intendente de Mburucuyá, Edgar Galarza Florentín, tomó la decisión de reducir en más de la mitad su propio (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Salud

Salud Pública realizó un amplio operativo sanitario en el barrio Esperanza

Turismo

Turismo en Corrientes: balance positivo de la primera quincena de enero

Datos Útiles

Cómo cambiar las entradas para la FNCH tras la modificación de la grilla

Municipales

Uber Moto ya opera en Corrientes y la Municipalidad advierte que podría secuestrar motos

Cultura

La 35° Fiesta Nacional del Chamamé se vive a pleno dentro y fuera del Cocomarola

Datos Útiles

Salud Pública recomienda completar el calendario de vacunación

Carnavales

Los Carnavales Barriales 2026 serán seis noches de ritmo, color y tradición itinerante

Salud

Lanari puso en funciones a nuevos subsecretarios en Salud

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.