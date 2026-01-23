Turistas brasileños recorrieron Corrientes y destacaron al chamamé

Por Corrientes al Día

Un contingente de 20 turistas brasileños visitó la ciudad de Corrientes en el marco de la Fiesta Nacional del Chamamé, y participó de un recorrido guiado por distintos puntos emblemáticos de la capital provincial, donde el chamamé volvió a consolidarse como un verdadero nexo cultural entre pueblos vecinos.

La actividad estuvo a cargo de Eduardo La Rosa, integrante de la Dirección de Promoción Turística de la Municipalidad, quien acompañó a la delegación en un circuito que incluyó espacios históricos, museos y exposiciones vinculadas a la música litoraleña, además de una visita a la Casa de Gobierno de Corrientes.

“La iniciativa surgió a partir de una solicitud del Municipio, en articulación con la Secretaría de Turismo y Deportes, y la realizamos en el contexto de la Fiesta del Chamamé”, explicó La Rosa. En ese sentido, destacó que se trata de un grupo que llega todos los años a Corrientes especialmente para vivir esta celebración cultural. “Vienen a disfrutar, a conocer y a vivir nuestra identidad”, remarcó.

El recorrido comenzó con propuestas ligadas al chamamé, aprovechando la intensa agenda cultural que atraviesa la ciudad durante estos días, y continuó con el tradicional City Tour. Allí, los visitantes pudieron conocer calles, edificios históricos y espacios representativos del patrimonio correntino. “A ellos les gusta mucho Corrientes, vienen principalmente interesados en la temática chamamecera”, señaló el funcionario.

Los turistas provienen de Campo Grande, capital del estado de Mato Grosso do Sul, una región donde el chamamé tiene una fuerte presencia y donde se realizan numerosos festivales vinculados a esta expresión musical. En ese marco, La Rosa subrayó que existe un intercambio cultural permanente entre Corrientes y distintas ciudades brasileñas, con delegaciones que participan tanto en fiestas locales como en eventos del vecino país.

“Este intercambio es muy enriquecedor: nosotros conocemos su cultura y ellos la nuestra, unidos por algo que tenemos en común, que es la música del chamamé”, expresó, destacando el valor integrador de esta manifestación cultural que trasciende fronteras.

Respecto a la experiencia vivida por el grupo, La Rosa resaltó el entusiasmo y la emoción de los visitantes, que arribaron a la ciudad la noche anterior y ya disfrutaron de su primera velada chamamecera. “Están encantados, felices. Hoy realizamos un guiado pedestre, recorriendo las calles, descubriendo edificios históricos y lugares emblemáticos. Siempre que vienen, se van enamorados de Corrientes”, afirmó.

Finalmente, el funcionario puso en valor este tipo de acciones como herramientas clave para la promoción turística. “Como guía y como promotor de la ciudad, es muy gratificante cumplir este rol y representar, de alguna manera, a Corrientes y a la provincia”, concluyó, resaltando al chamamé como una carta de presentación cultural que sigue atrayendo visitantes de toda la región.