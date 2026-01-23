Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Turistas brasileños recorrieron Corrientes y destacaron al chamamé

Publicado en enero 23, 2026.

Por Corrientes al Día

Un contingente de 20 turistas brasileños visitó la ciudad de Corrientes en el marco de la Fiesta Nacional del Chamamé, y participó de un recorrido guiado por distintos puntos emblemáticos de la capital provincial, donde el chamamé volvió a consolidarse como un verdadero nexo cultural entre pueblos vecinos.

La actividad estuvo a cargo de Eduardo La Rosa, integrante de la Dirección de Promoción Turística de la Municipalidad, quien acompañó a la delegación en un circuito que incluyó espacios históricos, museos y exposiciones vinculadas a la música litoraleña, además de una visita a la Casa de Gobierno de Corrientes.

“La iniciativa surgió a partir de una solicitud del Municipio, en articulación con la Secretaría de Turismo y Deportes, y la realizamos en el contexto de la Fiesta del Chamamé”, explicó La Rosa. En ese sentido, destacó que se trata de un grupo que llega todos los años a Corrientes especialmente para vivir esta celebración cultural. “Vienen a disfrutar, a conocer y a vivir nuestra identidad”, remarcó.

El recorrido comenzó con propuestas ligadas al chamamé, aprovechando la intensa agenda cultural que atraviesa la ciudad durante estos días, y continuó con el tradicional City Tour. Allí, los visitantes pudieron conocer calles, edificios históricos y espacios representativos del patrimonio correntino. “A ellos les gusta mucho Corrientes, vienen principalmente interesados en la temática chamamecera”, señaló el funcionario.

Los turistas provienen de Campo Grande, capital del estado de Mato Grosso do Sul, una región donde el chamamé tiene una fuerte presencia y donde se realizan numerosos festivales vinculados a esta expresión musical. En ese marco, La Rosa subrayó que existe un intercambio cultural permanente entre Corrientes y distintas ciudades brasileñas, con delegaciones que participan tanto en fiestas locales como en eventos del vecino país.

“Este intercambio es muy enriquecedor: nosotros conocemos su cultura y ellos la nuestra, unidos por algo que tenemos en común, que es la música del chamamé”, expresó, destacando el valor integrador de esta manifestación cultural que trasciende fronteras.

Respecto a la experiencia vivida por el grupo, La Rosa resaltó el entusiasmo y la emoción de los visitantes, que arribaron a la ciudad la noche anterior y ya disfrutaron de su primera velada chamamecera. “Están encantados, felices. Hoy realizamos un guiado pedestre, recorriendo las calles, descubriendo edificios históricos y lugares emblemáticos. Siempre que vienen, se van enamorados de Corrientes”, afirmó.

Finalmente, el funcionario puso en valor este tipo de acciones como herramientas clave para la promoción turística. “Como guía y como promotor de la ciudad, es muy gratificante cumplir este rol y representar, de alguna manera, a Corrientes y a la provincia”, concluyó, resaltando al chamamé como una carta de presentación cultural que sigue atrayendo visitantes de toda la región.

Relacionado:  

| |
Corrientes al Día

Corrientes mostró su identidad turística, cultural y gastronómica en Pinamar

Publicado en enero 22, 2026.

Por Corrientes al Día La provincia de Corrientes fue protagonista en el Paseo del Norte Grande, realizado en Pinamar, donde desplegó una intensa agenda de acciones promocionales para difundir su (...)

SEGUIR LEYENDO

Arrancó el programa Sol, Playa y Carnaval en Corrientes

Publicado en enero 21, 2026.

Por Corrientes al Día Con el inicio de la temporada estival, la provincia puso en marcha el Programa Sol, Playa y Carnaval, una propuesta que busca acompañar y potenciar los (...)

SEGUIR LEYENDO

Empedrado presentó la Fiesta Provincial del Río y lanzó su temporada de verano

Publicado en enero 21, 2026.

Por Corrientes al Día Con una propuesta que combina naturaleza, turismo y cultura, la localidad correntina de Empedrado presentó oficialmente la Fiesta Provincial del Río, que se realizará el viernes (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Salud

Operativo de vacunación, prevención y emergencias en la Fiesta del Chamamé

Turismo

Corrientes mostró su identidad turística, cultural y gastronómica en Pinamar

Policiales

Abigeato en La Cruz: llaman a productores retirar la hacienda recuperada

Policiales

La Policía interceptó embarcaciones, secuestró armas, droga y fauna silvestre en Goya

Nacionales

Chequeos a los dichos de Javier Milei durante su discurso en el Foro de Davos

Salud

Lanari se reunió con referentes de Telesalud y Teleconsulta

Economía

El Aguinaldo Dorado del Banco de Corrientes se encuentra disponible

Política

Mario Piñeiro fue ratificado como subinterventor del INVICO

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.