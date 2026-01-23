La 35ª Fiesta Nacional del Chamamé entra en su tramo final con noches de lleno total

Por Corrientes al Día

La 35.ª Fiesta Nacional del Chamamé transita su recta final con un marco imponente en el anfiteatro Cocomarola, que noche tras noche se muestra colmado por público local y visitantes de distintos puntos del país y la región. La celebración emblemática de Corrientes confirma su vigencia y poder de convocatoria, consolidándose como uno de los eventos culturales más importantes del verano argentino.

Desde el Instituto de Cultura de Corrientes destacaron que “desde el lunes, todas las noches se agotan las entradas y la celebración se vive a pleno”. El martes, el anfiteatro desbordó de emoción con la presentación de Soledad Pastorutti, mientras que el miércoles se repitió la experiencia con el show de Lázaro Caballero, dos actuaciones que marcaron picos de asistencia y ovaciones sostenidas.

La grilla artística de los últimos días fue definida como “una mixtura perfecta entre la profundidad del decir correntino, la energía del carnaval norteño y la frescura de las nuevas generaciones”. En ese marco, se destacaron las presentaciones de Los de Imaguaré junto a Jorge Rojas, Los Tekis, Sebastián Sheridan y Toti Montiel, en noches que combinaron tradición, diversidad sonora y una fuerte conexión con el público.

Más allá del escenario mayor, la Fiesta Grande despliega una amplia agenda cultural en distintos puntos de la ciudad y localidades vecinas, reforzando el lema de esta edición: “Chamamé, refugio de identidad”. Charlas, presentaciones de libros, peñas, bailantas y propuestas gastronómicas acompañan el pulso central del festival y extienden el espíritu chamamecero durante todo el día y la madrugada.

Programación de actividades – Tramo final de la 35ª FNCH

Viernes 23 de enero

San Juan esquina 9 de Julio

17 a 20 hs. – 1.º Encuentro del Libro y Chamamé (4.º piso del MACC)

Presentación del libro “Ñande chamameceros” de Bárbara Antonini y César A. Florentín | Editorial D-SADE Corrientes

Conversatorio: “Geograficidad de la música en el universo chamamecero” – Agustín Arosteguy

Presentación “Revista Ibera. Tesoro editorial del chamamé” – Pedro Zubieta | Fundación Memoria del Chamamé

Miniconcierto

25 de Mayo 1141

17 hs. – Clase y charla de chamamé con el Ballet Oficial | Museo del Chamamé Casa “Ñanderecó”

Ruta 12 – Km 1026

21 a 6 hs. – Bailanta Pista San Jorge

Los Chaque Che | Emiliano Cardozo | Los Guepa Che | La Junta Chamamecera | Samuelito | Los Tiradores | Los Nuevos Vecinos

Sábado 24 de enero

La Marquez 4877 – Barrio San Gerónimo

20 hs. – Peña de Braian Acevedo

Anike Nderesaray | Braian Acevedo | Carlos Maidana | Mercedes Acosta | Anyelina Barnes

Bailanta Puente Pexoa – Riachuelo

Bailanta San Cosme

Domingo 25 de enero

25 de Mayo 1141

11 hs. – Peña y degustación de platos típicos por Cocineros del Iberá | Museo del Chamamé Casa “Ñanderecó”

Bailanta Puente Pexoa – Riachuelo

Ruta 12 – Km 1026

15 a 00 hs. – Bailanta Pista San Jorge

Peñas oficiales

16, 23, 24 y 25 de enero – 3 AM

Peña Oficial Bar Estación Mariscal | Maipú 2765

Viernes 16: Cuarteto Buenos Aires | Viernes 23: Sangre Paiubrera

Sábado 24: Ernestito Montiel | Domingo 25: Avarekó

22, 23, 24 y 25 de enero – 21 hs.

Peña Oficial Bar 1588 | España esquina Junín

22: La Pilarcita | 23: Raíz Guaraní | 24: Ignacio Porra | 25: Sebastián Sheridan

Con el anfiteatro colmado y una ciudad que respira chamamé en cada rincón, la 35ª edición de la Fiesta Nacional del Chamamé, una vez más, ratifica a Corrientes como capital cultural del Litoral y al chamamé como una expresión viva que sigue convocando, emocionando y construyendo identidad.