Refuerzan la lucha contra el abigeato con operativos especiales en zonas rurales

Por Corrientes al Día

Paso de los Libres y su zona de influencia son escenario de un intenso despliegue policial orientado a la prevención del abigeato y otros delitos rurales, en el marco de una estrategia integral de seguridad que la Policía de Corrientes viene desarrollando en distintos puntos del interior provincial.

Los operativos se ejecutan en áreas rurales y caminos vecinales de Paso de los Libres y localidades adyacentes como Amado Bonpland y Parada Pucheta, y son llevados adelante por grupos especiales de la fuerza, con tareas de control, prevención y presencia territorial permanente.

El dispositivo cuenta además con la supervisión directa del Subjefe de Policía, Walter Darío Aceval, quien recorrió los puntos donde se desarrollan los procedimientos para evaluar el trabajo en terreno y coordinar acciones operativas.

En estas tareas participan efectivos del Grupo Táctico Operacional de Paso de los Libres, la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica y la División Infantería de la ciudad Capital. Gracias a su nivel de capacitación y entrenamiento, los uniformados avanzan sobre zonas inhóspitas y terrenos de difícil acceso, con el objetivo de controlar caminos rurales, vecinales y sectores costeros, considerados estratégicos para prevenir el delito de abigeato.

Desde la fuerza señalaron que el despliegue incluye recorridas intensivas por sectores alejados, controles preventivos y vigilancia constante en áreas ribereñas y en los alrededores del río, reforzando la presencia policial en puntos sensibles.

Asimismo, se informó que continuarán implementándose puestos de control fijos y móviles, destinados a la identificación de personas y verificación de vehículos, medida tendiente a desalentar conductas ilícitas y fortalecer la seguridad rural. Estas acciones se mantendrán de manera sostenida en el tiempo, como parte de una política de prevención activa en todo el sur de la provincia.