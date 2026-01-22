Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Fin de semana de actividades playeras y recorridos al aire libre

Publicado en enero 22, 2026.

Vecinos y turistas podrán disfrutar de una variada agenda que incluye feria de artesanos, circuitos turísticos, propuestas deportivas y recreativas en las playas de la ciudad. Todas las iniciativas son totalmente gratuitas y abiertas a todo público.

La Municipalidad de Corrientes propone para este fin de semana una amplia agenda de actividades gratuitas y abiertas a todo público, pensadas tanto para vecinos como para turistas. Del viernes 23 al domingo 25 de enero habrá ferias, circuitos turísticos, actividades deportivas en la playa y la continuidad de la 35° Fiesta Nacional del Chamamé, con presencia del stand municipal de promoción turística, salud y concientización ambiental.

Durante las tres jornadas, la ciudad ofrecerá alternativas que combinan cultura, movimiento, naturaleza y tradición, con epicentro en espacios emblemáticos como la costanera, las playas urbanas y el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.

La agenda comenzará el viernes 23 de enero con la Feria de Artesanos, que se desarrollará de 9 a 21 horas en la plaza Cabral, sobre la peatonal Junín. Allí, vecinos y visitantes podrán recorrer los stands y adquirir productos artesanales elaborados en cuero, madera, tejidos, plantas y artículos regionales.

Ese mismo día, y hasta el domingo, continuará la presencia institucional de la Municipalidad de Corrientes en el 35° Fiesta Nacional del Chamamé, en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola. En el predio estará presente el stand municipal, destinado a la promoción turística de la ciudad, acciones de salud y concientización ambiental.

Las entradas se encuentran disponibles a través de la plataforma weepas.ar, en la boletería del Teatro Oficial Juan de Vera y en la boletería del anfiteatro, desde las 19.

El sábado 24 de enero será una de las jornadas más intensas de la agenda. Desde las 8 horas, en playa Molina Punta (Las Margaritas y rio Paraná) se dictarán clases de entrenamiento funcional abiertas a todo público.

En el mismo sector, desde las 10, se realizará la Experiencia Kayak, con prácticas gratuitas destinadas a quienes deseen iniciarse en esta actividad, en la zona comprendida entre Las Margaritas y el río Paraná. La propuesta es abierta a todas las edades.

Durante el día, la Feria de Artesanos se trasladará a la Costanera Sur, en la intersección de Juan Pablo II y Las Heras, donde funcionará de 9 a 22 horas.

Por la tarde, desde las  18 horas, habrá clases gratuitas de tejo en la playa en Arazaty, en avenida Costanera Juan Pablo II y Las Heras; mientras que en Arazaty II, avenida Costanera Juan Pablo II y Necochea, se desarrollarán entrenamientos de calistenia, orientados a fomentar el ejercicio al aire libre.

A las 19 horas tendrá lugar una nueva edición del circuito turístico “Descubrí Corrientes”, con un recorrido guiado por el circuito histórico del Paseo Arazaty. El punto de encuentro será en Punta Arazaty, y la actividad se extenderá hasta las 21 horas, con guías municipales que acompañarán el trayecto.

Los cupos son limitados, y para participar los interesados deberán registrar su inscripción a: bit.ly/descubrictes 

En simultáneo, desde las 18 , se realizará el lanzamiento de Taekwondo en Arazaty, sumándose a la propuesta deportiva del fin de semana. Más tarde, a las 19, se dictarán las habituales clases de Zumba Gold también en ese mismo balneareo.

El domingo 25 de enero la propuesta continuará con actividades recreativas y deportivas en la costanera. Desde las 18 horas, en playa Arazaty, se dictarán nuevamente clases gratuitas de tejo, mientras que a las 19 horas será el turno de Zumba Gold, ideal para disfrutar en familia y al aire libre.

Con esta variada agenda, la Municipalidad de Corrientes reafirma su compromiso de ofrecer propuestas accesibles, gratuitas y de calidad, promoviendo el uso de los espacios públicos y fortaleciendo la identidad cultural y turística de la ciudad.

Relacionado:  

| | | | |
Corrientes al Día

Sunset Electronic Music en la Costanera Norte de Goya

Publicado en enero 22, 2026.

Por Corrientes al Día El verano goyano suma una propuesta diferente para cerrar el fin de semana, este domingo 25, desde las 18 horas, la Costanera Norte será escenario del (...)

SEGUIR LEYENDO

Bazzi renovó convenio con los Bomberos Voluntarios de Bella Vista

Publicado en enero 22, 2026.

La intendente de Bella Vista, Noelia Bazzi, visitó el cuartel de Bomberos Voluntarios de la ciudad junto al viceintendente Enrique Ferreyra, con el objetivo de renovar el convenio de asistencia (...)

SEGUIR LEYENDO

Avanza la reconstrucción y el perfilado de calles en barrios de la Capital

Publicado en enero 21, 2026.

Por Corrientes al Día La Municipalidad de Corrientes continúa avanzando con el plan de mejoras integrales que se ejecuta en distintos puntos de la ciudad, a través de trabajos de (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Municipales

Avanza la reconstrucción y el perfilado de calles en barrios de la Capital

Policiales

Corrientes refuerza la lucha contra el abigeato con fuerzas federales

Municipales

Conversatorio con la comunidad LGBT en Bella Vista

Municipales

Intendente correntino se bajó el sueldo y pidió declarar la emergencia económica

Turismo

Corrientes promociona su identidad y destinos en la Fiesta Nacional del Chamamé

Actualidad

Juan Pablo Valdés recibió a intendentes

Agenda

Comenzó la Colonia de Verano 2026 en Capital

Salud

Salud Pública realizó un amplio operativo sanitario en el barrio Esperanza

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.