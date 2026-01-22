Facebook Instagram Youtube

Lanari continuó su recorrida por hospitales cabeceras del interior

Publicado en enero 22, 2026.

El titular de la cartera sanitaria, junto a su equipo, fueron a los nosocomios de Santo Tomé y Virasoro. Así como en otras oportunidades, dialogaron con el personal y verificaron obras.

El ministro de Salud Pública de la Provincia, Emilio Lanari, continuó este jueves su recorrido por los hospitales cabeceras del interior, de Santo Tomé y Virasoro, con el objetivo de seguir fortaleciendo el trabajo en equipo. En la oportunidad, acompañaron la subsecretaria de Gestión Sanitaria, Silvina Vega Bajo; el secretario de Gobierno Sanitario, Alberto Arregin; y el subsecretario de Atención Primaria de la Salud (APS), Christian Sarquis, entre otros.

En Santo Tomé, se visitó los distintos servicios y áreas de atención, entre ellas el Banco de Sangre. Allí, fueron recibidos por su director ejecutivo Ramón Victoria, quien agradeció el encuentro.

“Estamos recorriendo los hospitales de cabecera de la provincia. Los hospitales “San “Juan Bautista” de Santo Tomé y “Dr. Miguel Sussini” de Virasoro, atienden una población muy grande, son de alta complejidad y centros de salud de referencia”, sostuvo el Ministro.

Además de precisar los servicios que recorrieron, comentó que se está terminando la instalación del nuevo tomógrafo en el nosocomio de Santo Tomé. Cabe indicar que este recurso es de origen norteamericano y que adquirió la Fundación Cardiológica de Corrientes para el Centro de Imágenes.

Es un equipo de 32 cortes, de última generación, que puede hacer por día más de 300 estudios. Estos mismos, serán de angiografía y otros diagnósticos médicos de alta complejidad.

Por otra parte, se está avanzando en las obras de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI) que cuenta con 12 puestos de terapia y tiene 400 m2. Esta área, tiene una habitación para médico de guardia y otra para residentes.

En cuanto a obras, recordó que quedaron algunas por inaugurar como la de Curuzú Cuatiá y también otras en Capital, más precisamente en Hospital Llano. Además, agregó que se están ocupando de fortalecer los equipos médicos en las instituciones sanitarias.

En Virasoro, también hubo recorrida por el hospital, donde dialogaron con el equipo del lugar y verificaron obras. Allí los recibió el director ejecutivo, Valerio Uribe.

