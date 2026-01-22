Facebook Instagram Youtube

ICAA y municipios coordinan acciones en pos de ejecutar una agenda en común

Publicado en enero 22, 2026.

El administrador general del Instituto Correntino del Agua y del Ambiente (ICAA), Sebastián Perborell, mantuvo reuniones de trabajo con intendentes de Perugorría, San Luis del Palmar y Santa Ana de los Guácaras. Se analizaron las prioridades de cada municipio para avanzar en una agenda común que permita optimizar recursos, intercambiar información técnica y fortalecer acciones articuladas.

Perugorría

Durante el encuentro con el intendente de Perugorría, Ubaldo Leiva, se analizaron líneas de acción vinculadas al cuidado del ambiente, la planificación territorial y el desarrollo de proyectos que contribuyan al bienestar de la comunidad.

San Luis del Palmar

El titular del ICAA, Sebastián Perborell y el intendente de San Luis del Palmar, Néstor Bujan, junto a sus respectivos equipos técnicos, realizaron recorridas por zonas afectadas de esa localidad y se  analizaron las obras proyectadas para reducir el impacto de las abundantes precipitaciones.

Santa Ana de los Guácaras

Asimismo, el administrador del ICAA y equipo técnico dialogaron con la intendenta de Santa Ana de los Guácaras, María Silvana Almirón y el concejal, Augusto Navarrete, se planificaron trabajos en conjunto entre el organismo provincial y el municipio.

Profundizar el trabajo articulado entre el ICAA y los municipios es una línea estratégica prioritaria, en concordancia con los lineamientos del gobernador Juan Pablo Valdés, que promueven un Estado presente, cercano y eficiente.

A través de la cooperación, el fortalecimiento técnico y la planificación conjunta, se busca potenciar las capacidades locales para una gestión sostenible del ambiente,  los recursos hídricos, mineros, tierras e islas fiscales impulsando políticas públicas que respondan a las realidades territoriales y mejoren la calidad de vida de las comunidades correntinas.

