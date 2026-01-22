Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Salud Pública recomienda fortalecer las acciones contra el Dengue

Publicado en enero 22, 2026.

La cartera sanitaria recordó la importancia de vaciar recipientes que contengan agua y sirvan de reservorio de mosquitos. Además, desde la Dirección General de Epidemiología, se están realizando tareas de prevención en barrios: concientización, control focal, búsqueda de febriles y fumigación.

El Ministerio de Salud Pública recomienda fortalecer las tareas de prevención contra el Dengue. La posible acumulación de agua en recipientes luego de la lluvia, puede servir como reservorio para larvas.

Además, agregaron que el movimiento turístico, habitual en esta época del año, también puede generar un aumento del riesgo de circulación viral. La persona que viaja a zonas donde hay registro de casos de Dengue, debe usar repelente.

A su vez, desde la Dirección General de Epidemiología están recorriendo barrios. Hoy, jueves, estuvieron en el barrio Aldana y Doctor Montaña. Anteriormente, en el Libertad y Popular.

Por otra parte, cabe indicar que hicieron fumigación en barrios, de ciudades del interior, afectados por las inundaciones.

La transmisión del Dengue es a través de la picadura de un mosquito infectado. Es una enfermedad que afecta a personas de todas las edades, con síntomas que varían desde una fiebre leve a una fiebre incapacitante, acompañado de dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en músculos y articulaciones, y eritema (enrojecimiento temporal de la piel) por eso, se llama enfermedad “rompe huesos”. Puede progresar a formas graves.

Es fundamental vaciar, limpiar y cubrir todos los objetos que puedan acumular agua estancada, como macetas, neumáticos, recipientes de agua, entre otros.

A esto, se suma la recomendación del uso diario y frecuente de repelente en la piel y en la ropa (preferentemente de mangas largas y pantalones largos); colocar mosquiteros en puertas y ventanas para evitar el ingreso de los mismos al domicilio; cambiar el agua de bebederos y floreros con frecuencia; y mantener limpios los desagües y canaletas para evitar la acumulación de agua.

Vacunación

Está disponible la vacuna contra el Dengue para personas de entre 15 a 59 años. Se pueden inscribir en la página: vacunacion.corrientes.gob.ar.

Los puntos de inmunización en Capital son el Hospital de Campaña “Escuela Hogar” y la Estación Saludable de la Plaza Cabral. En el interior, en los hospitales locales.  

Relacionado:  

| | | |
Corrientes al Día

Lanari continuó su recorrida por hospitales cabeceras del interior

Publicado en enero 22, 2026.

El titular de la cartera sanitaria, junto a su equipo, fueron a los nosocomios de Santo Tomé y Virasoro. Así como en otras oportunidades, dialogaron con el personal y verificaron (...)

SEGUIR LEYENDO

Operativo de vacunación, prevención y emergencias en la Fiesta del Chamamé

Publicado en enero 22, 2026.

Por Corrientes al Día En el marco de la Fiesta Nacional del Chamamé, el Ministerio de Salud Pública lleva adelante un operativo sanitario integral en el anfiteatro Mario del Tránsito (...)

SEGUIR LEYENDO

Lanari se reunió con referentes de Telesalud y Teleconsulta

Publicado en enero 21, 2026.

En el encuentro, estuvo la directora del área y referentes de instituciones sanitarias de Capital. El objetivo, fue seguir fortaleciendo esta modalidad. El ministro de Salud Pública, Emilio Lanari Zubiaur, (...)

SEGUIR LEYENDO
ACOMPAÑANOS

Corrientes al Día es periodismo local serio y responsable, y queremos que siga siendo gratuito. Invitándonos un Cafecito nos ayudás un montón, porque entendemos que todo suma y que, juntos, las crisis son más fáciles de superar.

Invitanos un café en cafecito.app
AUDEC
Gob provincia
pbs
Aguas de Corrientes
publi
publi
publi
publi
publi
publis
MÁS VISTAS
Municipales

Avanza la reconstrucción y el perfilado de calles en barrios de la Capital

Policiales

Corrientes refuerza la lucha contra el abigeato con fuerzas federales

Municipales

Conversatorio con la comunidad LGBT en Bella Vista

Municipales

Intendente correntino se bajó el sueldo y pidió declarar la emergencia económica

Turismo

Corrientes promociona su identidad y destinos en la Fiesta Nacional del Chamamé

Actualidad

Juan Pablo Valdés recibió a intendentes

Agenda

Comenzó la Colonia de Verano 2026 en Capital

Salud

Salud Pública realizó un amplio operativo sanitario en el barrio Esperanza

Facebook Instagram Youtube
Copyright © 2024 Corrientes al día. Un sitio que funciona dentro de la plataforma Tres Barbas.