Salud Pública recomienda fortalecer las acciones contra el Dengue

La cartera sanitaria recordó la importancia de vaciar recipientes que contengan agua y sirvan de reservorio de mosquitos. Además, desde la Dirección General de Epidemiología, se están realizando tareas de prevención en barrios: concientización, control focal, búsqueda de febriles y fumigación.

El Ministerio de Salud Pública recomienda fortalecer las tareas de prevención contra el Dengue. La posible acumulación de agua en recipientes luego de la lluvia, puede servir como reservorio para larvas.

Además, agregaron que el movimiento turístico, habitual en esta época del año, también puede generar un aumento del riesgo de circulación viral. La persona que viaja a zonas donde hay registro de casos de Dengue, debe usar repelente.

A su vez, desde la Dirección General de Epidemiología están recorriendo barrios. Hoy, jueves, estuvieron en el barrio Aldana y Doctor Montaña. Anteriormente, en el Libertad y Popular.

Por otra parte, cabe indicar que hicieron fumigación en barrios, de ciudades del interior, afectados por las inundaciones.

La transmisión del Dengue es a través de la picadura de un mosquito infectado. Es una enfermedad que afecta a personas de todas las edades, con síntomas que varían desde una fiebre leve a una fiebre incapacitante, acompañado de dolor intenso de cabeza, dolor detrás de los ojos, dolor en músculos y articulaciones, y eritema (enrojecimiento temporal de la piel) por eso, se llama enfermedad “rompe huesos”. Puede progresar a formas graves.

Es fundamental vaciar, limpiar y cubrir todos los objetos que puedan acumular agua estancada, como macetas, neumáticos, recipientes de agua, entre otros.

A esto, se suma la recomendación del uso diario y frecuente de repelente en la piel y en la ropa (preferentemente de mangas largas y pantalones largos); colocar mosquiteros en puertas y ventanas para evitar el ingreso de los mismos al domicilio; cambiar el agua de bebederos y floreros con frecuencia; y mantener limpios los desagües y canaletas para evitar la acumulación de agua.

Vacunación

Está disponible la vacuna contra el Dengue para personas de entre 15 a 59 años. Se pueden inscribir en la página: vacunacion.corrientes.gob.ar.

Los puntos de inmunización en Capital son el Hospital de Campaña “Escuela Hogar” y la Estación Saludable de la Plaza Cabral. En el interior, en los hospitales locales.