Sunset Electronic Music en la Costanera Norte de Goya



Por Corrientes al Día

El verano goyano suma una propuesta diferente para cerrar el fin de semana, este domingo 25, desde las 18 horas, la Costanera Norte será escenario del Sunset Electronic Music, un evento libre y gratuito con música, naturaleza y encuentro social al atardecer.

La iniciativa fue confirmada por el director de Juventud de la Municipalidad de Goya, Gastón Espinosa, quien destacó que se trata de una de las actividades centrales dentro de la nutrida agenda veraniega que impulsa el municipio.

“El fin de semana viene colmado de actividades, arrancamos con los carnavales el viernes, seguimos el sábado con la segunda noche y el domingo nos encontramos en la Costanera Norte, en la playa El Inga, con un Sunset”, detalló Espinosa.

La propuesta del domingo llega con una novedad, ya que por primera vez, el clásico Sunset tendrá música electrónica en vivo. El encargado de musicalizar la tarde será el DJ local Gastón Ramos, quien aportará su estilo para acompañar una jornada distendida y al aire libre.

“A partir de las 18 vamos a estar seguramente en el muelle de la playa El Inga, con una puesta en escena linda y el clásico atardecer de Goya que nos va a acompañar”, subrayó el funcionario. El entorno natural del Riacho Goya será el marco ideal para disfrutar de la caída del sol con buena música de fondo.

Espinosa explicó que la elección del DJ responde a una búsqueda de nuevas alternativas para el público joven y las familias. “Es una música que viene creciendo y nos parecía ideal para un domingo tranquilo. Lo contactamos, le gustó la idea y aceptó rápidamente”.

Una agenda que sigue durante el verano

El Sunset Electronic Music forma parte de una agenda más amplia que se extenderá durante toda la temporada estival. “La idea es que la gente tenga algo para escuchar y disfrutar. No queremos adelantar demasiado lo que viene después, pero habrá más propuestas”, anticipó Espinosa.

El funcionario también resaltó el acompañamiento del municipio, que invierte en logística, sonido y ambientación para garantizar eventos gratuitos y de calidad. “El Estado hace un esfuerzo para generar el contexto y que la gente pueda disfrutar de algo distinto”.

Finalmente, Espinosa convocó a los vecinos y turistas a participar del evento con conciencia y cuidado: “El lugar acompaña, es un atardecer muy lindo para compartir en la Costanera Norte desde las 18 horas. Después de los carnavales, nos vamos a la playa a tomar mate o algo fresco, siempre con responsabilidad, siempre respetar los controles, usar casco, no consumir alcohol si se maneja. La idea es disfrutar”.

