Lanzaron el programa “Verano Tecnológico” en Corrientes



Por Corrientes al Día

El Ministerio de Ciencia y Tecnología de Corrientes presentó oficialmente este jueves el programa “Verano Tecnológico”, una propuesta que se desarrollará durante enero y febrero con una nutrida agenda de actividades destinadas a promover la innovación, la formación y el acceso a la tecnología en distintos puntos del territorio provincial.

El lanzamiento se realizó en el Salón Verde de Casa de Gobierno, donde se dio a conocer una iniciativa que combina experiencias presenciales y virtuales, con formatos variados y pensados para públicos diversos, bajo una fuerte impronta territorial e inclusiva.

Iberá en 360: una experiencia inmersiva desde Paso de los Libres

Una de las primeras actividades anunciadas es “Iberá en 360”, que se llevará a cabo en el Centro Tecnológico de Paso de los Libres. La propuesta consiste en una experiencia inmersiva de realidad virtual que permite recorrer los Esteros del Iberá a través de caminatas, paseos en bote y travesías a caballo, sin necesidad de trasladarse físicamente al humedal.

La actividad tendrá lugar el viernes 23, de 17 a 20, y apunta a poner en valor el uso de la tecnología como herramienta para democratizar el acceso al conocimiento, la cultura y el turismo, acercando los paisajes naturales de Corrientes a públicos de todas las edades.

Festival virtual Sprints: aprender rápido y aplicar pronto

La segunda propuesta presentada forma parte del eje de capacitación digital y se desarrollará de manera virtual los días 29 y 30 de enero. Se trata del festival “Sprints: aprende rápido, aplica pronto”, un evento intensivo compuesto por sesiones breves, prácticas y focalizadas, en las que especialistas acompañan el desarrollo de proyectos reales.

El coordinador del evento, Gabriel Molteni, explicó que el jueves 29 se abordarán habilidades blandas, como la comunicación, mientras que el viernes 30 los contenidos estarán orientados a aspectos más técnicos, como impresión 3D, programación e inteligencia artificial.

Desde el Ministerio remarcaron que Verano Tecnológico se enmarca en una política pública de fortalecimiento de capacidades digitales, que busca ampliar el acceso a herramientas TIC en distintos municipios, promoviendo una mirada regional e inclusiva.

El ministro Luciano Cabrera destacó el trabajo del equipo técnico y de los disertantes que participarán del programa, entre ellos profesionales del ministerio y emprendedores locales. Además, señaló que la iniciativa responde a uno de los ejes de gestión del gobernador Juan Pablo Valdés, orientado a fortalecer el desarrollo de cada municipio de la provincia.

En esta primera etapa las actividades presenciales serán en Paso de los Libres, donde funciona el Centro Tecnológico, aunque adelantó que el programa se extenderá progresivamente a otras localidades. “Está pensado para personas de todas las edades y perfiles, sin necesidad de formación técnica previa. El conocimiento tiene que circular y no quedar estanco”, afirmó.

Más talleres y agenda en crecimiento

Por su parte, la subsecretaria del ministerio, Micaela Van Der Woerd, adelantó que en las próximas semanas se lanzarán nuevas capacitaciones vinculadas a desarrollo web, marketing digital y alfabetización digital, entre otras temáticas.

“Todas estas actividades se están programando con una agenda progresiva, por eso es importante seguir los canales oficiales”, recomendó la funcionaria, al tiempo que subrayó la apuesta al conocimiento y al talento local como motores de desarrollo.

El programa Verano Tecnológico continuará sumando propuestas durante febrero, que serán anunciadas oportunamente a través de las redes sociales oficiales del Ministerio: @ministeriocytc y @subcoin_ctes en Instagram, y @mincytcorrientes y @subcoin_ctes en YouTube.