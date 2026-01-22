Valdés supervisó limpieza de canales para prevenir anegamientos en Santa Ana



Por Corrientes al Día

El gobernador Juan Pablo Valdés recorrió la localidad de Santa Ana, donde supervisó los trabajos de limpieza y acondicionamiento de canales pluviales, fundamentales para mejorar el escurrimiento del agua y reducir el riesgo de inundaciones en distintos sectores del ejido urbano.

Durante la visita, se informó que ya finalizaron las tareas en el Canal 9, una infraestructura estratégica que desagua cerca del 70% de la localidad, convirtiéndose en una intervención relevante para la seguridad hídrica de la comunidad. En paralelo, las máquinas y equipos continúan trabajando en el Canal 10, que permite el drenaje de la zona del Ingenio Primer Correntino, y está previsto que próximamente se avance sobre el Canal 11, correspondiente a Colonia Álvarez.

Las obras se concretan a partir de gestiones impulsadas por el Municipio de Santa Ana ante el Gobierno provincial, en respuesta a un reclamo histórico de los vecinos, especialmente ante la recurrencia de lluvias intensas y la necesidad de anticiparse a posibles anegamientos.

La intendente Silvana Almirón valoró el acompañamiento permanente del Ejecutivo provincial y agradeció al gobernador Valdés por la rápida respuesta, la supervisión directa de los trabajos y el respaldo a las gestiones locales. “Estas acciones concretas permiten llevar soluciones reales a la comunidad”, destacó.

Trabajo articulado y mirada preventiva

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Obras Públicas, Jorge Meza, y por el ingeniero Eduardo Alarico, de Vialidad Provincial. En ese contexto, Valdés remarcó que con la ejecución integral de estas obras, “el agua se va a escurrir de una mejor manera” cuando se registren lluvias copiosas en la localidad.

Asimismo, el gobernador instó a seguir trabajando de manera mancomunada entre Provincia y Municipio para mitigar los efectos de las precipitaciones y fortalecer la infraestructura urbana, poniendo el foco en la prevención y el cuidado de los vecinos.