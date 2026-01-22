Facebook Instagram Youtube

Una familia se salvó de milagro tras despistar en la Ruta 12

Un grave siniestro vial registrado en la mañana de este jueves pudo terminar en tragedia sobre la Ruta Nacional Nº 12, a la altura del kilómetro 720, en inmediaciones del Paraje Duraznillo, de la localidad correntina de Goya. El episodio ocurrió alrededor de las 07:40 y dejó como saldo daños materiales, pero afortunadamente ninguna persona herida.

De acuerdo al informe emitido por el Sistema Integral de Seguridad 911, un camión Ford Cargo 1933 perdió una de sus ruedas mientras circulaba por la arteria nacional, generando una situación de peligro para quienes transitaban por la zona en ese momento.

En sentido contrario se desplazaba un Renault Fluence, cuyo conductor advirtió la peligrosa situación y realizó una brusca maniobra para evitar chocarla. Sin embargo, la reacción no fue suficiente para controlar el vehículo, que terminó fuera de la calzada e impactó violentamente contra un poste del tendido eléctrico.

En el automóvil viajaban un hombre, una mujer y una menor de edad, quienes se salvaron de milagro. Pese a la violencia del impacto, los ocupantes no sufrieron lesiones, registrándose únicamente daños materiales en el vehículo y en la infraestructura afectada.

Tras el siniestro, personal policial y de seguridad vial trabajó en el lugar para ordenar el tránsito, verificar la situación del tendido eléctrico y realizar todas las pericias correspondientes.

Con información de El Libertador

