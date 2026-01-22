Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Bazzi renovó convenio con los Bomberos Voluntarios de Bella Vista

Publicado en enero 22, 2026.

La intendente de Bella Vista, Noelia Bazzi, visitó el cuartel de Bomberos Voluntarios de la ciudad junto al viceintendente Enrique Ferreyra, con el objetivo de renovar el convenio de asistencia entre el municipio y la institución.

Durante la jornada, las autoridades locales recorrieron las instalaciones del cuartel acompañadas por el comandante Hugo Leguizamón, oportunidad en la que pudieron conocer las mejoras realizadas recientemente. Las obras de remodelación fueron posibles gracias al apoyo del Gobierno de la provincia de Corrientes y permitirán fortalecer el servicio que brindan los bomberos, además de optimizar las condiciones de trabajo del personal que cumple una función esencial para la comunidad.

En cuanto al convenio renovado, el mismo contempla una asistencia económica destinada al pago de los honorarios del personal que realiza las guardias, reafirmando el compromiso del municipio con el sostenimiento y fortalecimiento de la labor de los Bomberos Voluntarios de Bella Vista.

