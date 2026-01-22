Facebook Instagram Youtube

Lázaro Caballero brilló en una nueva noche histórica del Chamamé 2026

Publicado en enero 22, 2026.


Por Corrientes al Día

La 35ª Fiesta Nacional del Chamamé volvió a escribir una noche histórica en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, que por segunda jornada consecutiva lució localidades agotadas. La sexta luna del mayor encuentro chamamecero tuvo como uno de sus grandes protagonistas a Lázaro Caballero, quien hizo vibrar al público con una actuación potente e impecable.

El formoseño fue uno de los artistas más convocantes de la grilla y respondió con un show que desató una ovación de pie, sellando una comunión total con el público correntino. La noche también tuvo momentos memorables con las presentaciones de Chango Spasiuk y Hermanas Vera, que marcaron el pulso de una velada intensa y profundamente identitaria.

Tras bajar del escenario, Caballero compartió su emoción por lo vivido y no ocultó su felicidad por volver a ser parte de una fiesta que, según remarcó, respeta y honra al chamamé. Con palabras sinceras, aseguró que el género atraviesa un momento de explosión, con una resonancia que ya supera las fronteras de la región y del país.

El artista destacó que hoy el chamamé se escucha y se disfruta con fuerza no solo en Argentina, sino también en países vecinos como Bolivia y Paraguay, y en regiones como Cuyo, donde el público lo adopta como propio. “Hay un despegue total”, resumió, convencido de que se trata de uno de los mejores momentos históricos para esta música litoraleña.

En ese repaso personal, Caballero también recordó sus raíces: una infancia atravesada por el chamamé tradicional, escuchando a referentes históricos y bailando descalzo en el patio familiar. Aunque admitió que en un primer momento fue reacio a los cambios, hoy reconoce que el género se enriqueció con nuevas vertientes y miradas, sin perder su esencia.

Respecto a su presentación en el Cocomarola, contó que la preparación del repertorio es siempre un trabajo minucioso. Para esta ocasión, eligió una combinación de canciones de distintos momentos de su carrera, con el objetivo de honrar al chamamé y estar a la altura de una fiesta que considera sagrada.

Séptima noche y expectativas al máximo

La séptima luna de la Fiesta Nacional del Chamamé promete volver a convocar a una multitud. La grilla de este jueves incluye a Amandayé, Sebastián Sheridan, Toti Montiel y Luli Fernández, además de dos de los números más esperados: Los de Imaguaré, con la participación especial de Jorge Rojas, y Los Tekis, cuya presencia explica en gran parte el nuevo “sold out” anunciado por la organización.

Grilla completa:

Amadeo “Tutu” Campos
Amandayé
Camila Gómez Barry
Che Trío Porá
Del Valle / Fernández
Guillermo de Pompert
Emiliano Cardozo y Los Cardocitos
Las Guaynas Porá
Los de Imaguaré + Jorge Rojas
Los Nuevos Vecinos
Los Tekis
Luli Fernández
Nacho Acevedo
Nico Cardozo
Niño Ramírez
Sebastián Sheridan
Soriano Sosa
Toti Montiel

Cambios de fecha en las entradas

Desde la organización recordaron que, debido a modificaciones en la grilla de esta semana, se habilitó un sistema online para el cambio de fechas de las entradas ya adquiridas, el cual se realiza según disponibilidad informada por la empresa Weepas. Se recomienda a los asistentes consultar la grilla actualizada y realizar el trámite con anticipación.

Con noches a sala llena, ovaciones que emocionan y artistas que confirman el gran presente del género, la Fiesta Nacional del Chamamé 2026 sigue consolidándose como un verdadero faro cultural del Litoral y del país.

