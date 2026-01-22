Operativo de vacunación, prevención y emergencias en la Fiesta del Chamamé



Por Corrientes al Día

En el marco de la Fiesta Nacional del Chamamé, el Ministerio de Salud Pública lleva adelante un operativo sanitario integral en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola, con el objetivo de acompañar el desarrollo del evento desde una mirada preventiva, asistencial y de cuidado colectivo.

La estrategia articula el trabajo de múltiples áreas del sistema sanitario provincial, entre ellas la Dirección de Operativos Sanitarios, la Dirección General de Epidemiología, la Dirección de Inmunizaciones, la Dirección de Emergencias Sanitarias (DES 107) y el programa Salud y Ambiente, dependiente de la Subsecretaría de Gestión Sanitaria. El dispositivo está orientado a la atención de situaciones de riesgo, el control de patologías preexistentes y la respuesta inmediata ante emergencias.

Vacunación y controles dentro del predio

Durante cada jornada del festival funciona un espacio sanitario fijo que combina información, controles de salud y vacunación, con especial énfasis en la aplicación de dosis contra la gripe y el dengue. Desde el área de Inmunizaciones se refuerza la cobertura en la población adulta y se brinda consejería personalizada para promover el cumplimiento del calendario nacional y prevenir enfermedades evitables.

En paralelo, la Dirección General de Epidemiología ejecuta acciones preventivas vinculadas al control del dengue, que incluyen fumigaciones en el predio, tareas de concientización y vigilancia sanitaria activa. A esto se suman intervenciones de promoción y prevención de infecciones de transmisión sexual y enfermedades endémicas, fortaleciendo el abordaje integral de la salud en eventos masivos.

Emergencias con cobertura reforzada

El operativo se completa con la presencia permanente del DES 107, que dispone de ambulancias de alta complejidad, consultorios móviles y equipos profesionales estratégicamente distribuidos en distintos puntos del anfiteatro. Médicos, enfermeros, paramédicos y choferes conforman una guardia reforzada que garantiza cobertura durante todo el desarrollo del festival y la derivación oportuna ante situaciones que superen la atención en el lugar.

La planificación del dispositivo se apoya en una coordinación interinstitucional con el Instituto de Cultura y en recorridas técnicas previas del predio, destinadas a optimizar circuitos de atención y fortalecer la seguridad sanitaria del evento. En este esquema, el programa Salud y Ambiente suma un enfoque transversal con educación ambiental, recomendaciones para el cuidado del agua, manejo responsable de residuos y prevención de riesgos ambientales.

Alerta sanitaria y recomendación de vacunación

En este contexto, la directora de Epidemiología de la Provincia, Angelina Bobadilla, destacó la importancia de aprovechar los grandes eventos culturales como espacios de prevención y cuidado de la salud. Remarcó que durante la Fiesta del Chamamé se desarrolla activamente un operativo de vacunación contra dengue y gripe.

Bobadilla explicó que, tras la confirmación de la primera muerte en el país por la nueva subvariante “K”, registrada en Mendoza en un hombre de 74 años, se activaron alertas sanitarias a nivel nacional. Ante este escenario, recomendó enfáticamente la vacunación, especialmente en menores de dos años y mayores de 65, considerados grupos de riesgo.

Asimismo, aclaró que quienes aún no se hayan vacunado pueden hacerlo hasta el 31 de enero, o bien aguardar a marzo, cuando llegará una nueva dosis actualizada con la variante correspondiente al año 2026.