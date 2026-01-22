Facebook Instagram Youtube

Corrientes mostró su identidad turística, cultural y gastronómica en Pinamar

Publicado en enero 22, 2026.


Por Corrientes al Día

La provincia de Corrientes fue protagonista en el Paseo del Norte Grande, realizado en Pinamar, donde desplegó una intensa agenda de acciones promocionales para difundir su oferta turística, cultural y gastronómica ante miles de visitantes que disfrutan de la temporada de verano en la Costa Atlántica.

La participación estuvo a cargo del Ministerio de Turismo de Corrientes, que durante tres jornadas contó con un espacio institucional dentro del paseo. Allí se brindó información turística personalizada, se realizaron juegos interactivos, encuestas al público y se entregó material informativo, con el objetivo de dar a conocer los principales destinos y experiencias que la provincia ofrece durante todo el año.

Carnaval, chamamé y experiencias para el público

Uno de los puntos más convocantes del stand fue la foto opportunity con trajes de carnaval, que despertó un marcado interés entre turistas y familias, permitiendo un contacto directo con una de las expresiones culturales más representativas de Corrientes.

De manera complementaria, el Gobierno provincial también desplegó un stand promocional en la playa pública de Pinamar, donde se reforzaron las acciones de difusión turística y se sumó una destacada presencia del carnaval correntino, llevando a la arena el color, la música y la alegría que identifican a la provincia.

Sabores del Iberá y música del Litoral

Entre las actividades más destacadas se realizó una Clase Magistral de Cocina a cargo del chef Nelson Zarza, integrante de la Red de Cocineros del Iberá, quien presentó platos y preparaciones que reflejan los sabores y saberes de la gastronomía correntina, poniendo en valor los productos regionales y la identidad culinaria local.

La propuesta cultural se completó con un show de chamamé a cargo de la artista Lorena Larrea, junto a músicos invitados, y un espectáculo de carnaval con comparseros que llevaron al Paseo del Norte Grande toda la energía, el ritmo y el color de una de las fiestas más emblemáticas del Litoral.

Desde el Ministerio de Turismo destacaron que la presencia en este evento forma parte de una estrategia de promoción turística federal, orientada a fortalecer el posicionamiento de Corrientes en mercados estratégicos, consolidar la marca provincial y promover el turismo interno a partir de sus valores culturales, naturales y gastronómicos.

