Abigeato en La Cruz: llaman a productores retirar la hacienda recuperada



Por Corrientes al Día

Tras los allanamientos que destaparon un esquema de abigeato organizado y derivaron en el secuestro de tropas completas de ganado en campos de la zona, la Sociedad Rural de La Cruz fue designada como depositaria judicial de los animales incautados, lanzó un llamado urgente a los productores damnificados para avanzar con la devolución exprés de la hacienda.

La magnitud del recupero generó un desafío logístico inmediato. La acumulación de animales en los corrales de la entidad obliga a acelerar los trámites para garantizar el bienestar animal y, al mismo tiempo, permitir que los dueños recuperen su capital productivo tras el perjuicio económico sufrido.

Marcas peritadas y verificación final

Según informó la entidad ruralista, ya concluyeron las pericias veterinarias sobre los animales secuestrados. Ese trabajo permitió identificar las marcas originales, que habían sido adulteradas o sobremarcadas para ocultar su procedencia.

Con esa información cotejada, la Sociedad Rural difundió un comunicado dirigido a los productores de la región, quienes reconozcan marcas de su propiedad deben comunicarse de inmediato con la institución, ya que se está procediendo a la restitución de los animales a sus legítimos dueños.

Fuentes vinculadas a la investigación remarcaron que la celeridad en este tramo es determinante. No solo para descomprimir la carga de la Sociedad Rural, que debe asegurar pastura y agua a un número creciente de cabezas, sino para normalizar la actividad productiva de los afectados.

Los productores deberán acercarse a la sede de la Sociedad Rural para verificar los diseños de marca y coordinar la logística de traslado. De ese modo, se busca cerrar el capítulo de recuperación en lo que ya es considerado uno de los golpes más significativos al cuatrerismo registrados en la provincia en el último tiempo.