La Policía interceptó embarcaciones, secuestró armas, droga y fauna silvestre en Goya

En un amplio operativo preventivo sobre el río Paraná, la Policía de Corrientes concretó en la madrugada del miércoles 21 de enero una serie de procedimientos que terminaron con dos personas aprehendidas, tres demoradas y el secuestro de armas de fuego, armas blancas, animales faenados y una sustancia blanquecina presumiblemente cocaína.

Las acciones estuvieron a cargo de efectivos de la Unidad Especial de Seguridad Rural y Ecológica de Goya, quienes realizaban recorridas fluviales de control en distintos puntos del Paraná, como parte de las tareas de prevención de delitos rurales y ambientales.

El primer procedimiento se registró a la altura del kilómetro 905, en inmediaciones de Isla Malabrigo. Allí, los uniformados detectaron una embarcación sospechosa y, al intentar identificar a sus ocupantes, fueron atacados con disparos de arma de fuego, en un intento de huida.

Tras un rápido y eficaz despliegue, la Policía logró reducir y aprehender a dos hombres mayores de edad, quienes tenían en su poder armas de fuego, armas blancas (un machete) y una sustancia blanquecina, que por sus características sería cocaína. En el lugar también se procedió al secuestro de la embarcación y de todos los elementos hallados.

Fauna silvestre faenada en Punta Arena

Minutos más tarde, continuando con las tareas de patrullaje, los efectivos interceptaron una segunda embarcación en la zona de Punta Arena, a la altura del kilómetro 723 del río Paraná.

En ese procedimiento fueron demorados tres hombres mayores de edad, quienes transportaban un arma de fuego, armas blancas, machetes y cuchillos, además de un carpincho recientemente faenado y pescados, entre otros elementos. Todo lo encontrado fue secuestrado de manera preventiva por tratarse de una presunta infracción a la normativa ambiental y penal vigente.

Tanto las personas involucradas como los elementos incautados fueron puestos a disposición de la Unidad Fiscal en turno y trasladados a la dependencia correspondiente, donde se continuaron con los trámites de rigor para determinar las responsabilidades penales en cada caso.

Desde la fuerza destacaron la importancia de los controles fluviales para prevenir delitos vinculados al uso ilegal de armas, el tráfico de estupefacientes y la caza furtiva, especialmente en zonas ribereñas de difícil acceso.