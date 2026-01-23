Suben a $20 millones la recompensa por datos sobre Loan Peña y Lian Flores

Por Corrientes al Día

El Gobierno nacional oficializó el aumento a $20.000.000 de la recompensa para quienes aporten información verificable que permita dar con el paradero de Loan Danilo Peña, desaparecido en la provincia de Corrientes, y Lian Flores, cuyo caso se investiga en Córdoba. La medida quedó formalizada mediante las resoluciones 51/2026 y 52/2026, publicadas en el Boletín Oficial y vigentes desde la madrugada de este jueves.

Según lo dispuesto, cualquier persona que cuente con datos relevantes podrá comunicarse de manera gratuita a la línea 134 del Programa Nacional de Recompensas, que funciona bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional. El pago del monto ofrecido se realizará en dependencias oficiales o en el lugar que se determine, con la garantía de preservar la identidad del aportante.

Fuentes oficiales confirmaron que el pedido para elevar la recompensa surgió, en primer lugar, de la familia de Loan Peña. En diciembre pasado, la querella había cuestionado que el monto anterior, fijado en $5.000.000, resultaba insuficiente tras un año y medio sin novedades desde la desaparición del niño en el paraje Algarrobal, en la localidad correntina de 9 de Julio.

Una situación similar se dio en el caso de Lian Flores, luego de un planteo realizado por sus familiares durante una reunión con el fiscal general de Córdoba, Juan Manuel Delgado, en el edificio de Tribunales 1. En ese expediente, la provincia ya había establecido una recompensa propia de $20 millones, lo que impulsó la decisión de unificar el monto a nivel nacional.

Canales de información y difusión reforzada

Las autoridades recordaron que cualquier información vinculada a Lian Flores también puede aportarse a través del 911 o ante la Unidad Judicial de Bell Ville, dependencia que lleva adelante la investigación en territorio cordobés.

En ambos casos, el Estado decidió reforzar los mecanismos de recepción de datos, con el objetivo de ampliar las posibilidades de obtener información confiable que permita avanzar en las causas.

En los últimos días, además, se difundieron proyecciones forenses del aspecto actual de ambos niños. En el caso de Loan Peña, que ya cumplió 6 años, los especialistas indicaron que no se registran cambios notorios en su fisonomía, mientras que en Lian Flores la evolución física resulta más marcada a casi un año de su desaparición.

Alerta Sofía, Interpol y reconstrucciones forenses

Por pedido de su familia, la imagen forense actualizada de Loan Peña será incorporada al sistema internacional de Interpol Argentina y difundida mediante Alerta Sofía, además de medios de comunicación y plataformas digitales. También se autorizó su integración al sistema ALERT.AR, que permite una difusión masiva a través de teléfonos celulares y canales institucionales.

La reconstrucción forense del niño correntino estuvo a cargo de la División de Individualización Criminal de la Policía Federal Argentina, que trabajó sobre una de sus últimas fotografías, tomadas cuando tenía 5 años, y utilizó imágenes de padres, hermanos y abuelos para detectar patrones hereditarios.

El informe técnico precisó que, pese al tiempo transcurrido, “todavía se mantendría cierta estabilidad de la fisonomía”, aunque aclaró que la técnica contempla variaciones propias del crecimiento y no incluye factores externos como enfermedades, cirugías o exposiciones extremas que podrían alterar el rostro.

En el caso de Lian Flores, la imagen actualizada fue difundida por el Ministerio Público Fiscal de Córdoba y se obtuvo mediante una reconstrucción digital con progresión de edad asistida por inteligencia artificial.