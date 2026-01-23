Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Arranca el pago de sueldos para estatales correntinos

Publicado en enero 23, 2026.

Los agentes de la administración pública de Corrientes, activos, jubilados y pensionados, percibirán los haberes de enero entre este lunes 26 y el viernes 30, tras abonarse el Adicional Remunerativo Mensual, el Plus de Refuerzo y el segundo tramo del Bono Navideño, .

El cronograma de pago de sueldos comienza este lunes 26, jornada que percibirán los agentes con números de Documento Nacional de Identidad terminados en 0 y 1; este tramo estará disponible desde el sábado 24, a través del hombaking de la caja sueldo de cada agente y, también, de los cajeros automáticos habilitados por el Banco de Corrientes SA.

El segundo tramo, de acuerdo al diseño por parte del Ministerio de Hacienda y Finanzas, se pagará desde el martes 27, para agentes con DNI finalizados en 2 y 3. El miércoles 28, será el turno de aquellos con documentos terminados en 4 y 5.

En tanto que, el jueves 29, percibirán los agentes con sus documentos terminados en 6 y 7. El cronograma de pago del sueldo de enero finaliza el viernes 30, abonándose a quienes tengan DNI 8 y 9.

