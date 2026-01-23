Siniestro vial en Lavalle: murió una adolescente y hay varios heridos

Por Corrientes al Día

Un grave siniestro vial múltiple ocurrido en la madrugada de este viernes 23 de enero dejó como saldo una menor de 15 años fallecida y siete personas heridas, entre ellas varios niños, en la localidad correntina de Lavalle.

Según la información oficial, efectivos de la Policía de Corrientes, dependientes de la Comisaría de Distrito Lavalle, tomaron conocimiento del hecho alrededor de las 01:30 horas, cuando se alertó sobre un accidente de gran magnitud registrado sobre la Ruta Provincial 27, a la altura del kilómetro 111 aproximadamente.

De acuerdo a las primeras averiguaciones y diligencias investigativas, en el siniestro estuvieron involucradas tres motocicletas, una Honda Tornado, una Guerrero Trip y una Honda GLH, además de una bicicleta y, de manera presunta, un vehículo automotor que se habría dado a la fuga tras el impacto.

Los involucrados en el siniestro son, Arrieta Leonardo (Santa Lucia) Cuevas Jesús quien iba acompañado por Yara Yanela (Colonia San Jose) , Soto Jenifer, Soto Abigail, Arévalo Ayelén de 4 años y Soto Micaela de 11 años, domiciliados en Lavalle, siendo trasladados al hospital con diversas lesiones.

En tanto, la víctima fatal fue identificada con el apellido Enrique, de 15 años de edad, con domicilio en Paraje La Loma.

En el lugar trabajaron intensamente los efectivos policiales, quienes realizaron las pericias correspondientes y las actuaciones de rigor para determinar cómo se produjo el siniestro y establecer responsabilidades. El caso cuenta con la intervención de la Unidad Fiscal en turno, mientras que en la comisaría local continúan los trámites y la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y dar con el vehículo que habría abandonado la escena.