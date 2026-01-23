Facebook Instagram Youtube

Corrientes

Corrientes al Día

Valdés visitó el nuevo molino de Las Marías en Virasoro

Publicado en enero 23, 2026.

Por Corrientes al Día

La empresa yerbatera Las Marías avanza con una inversión de siete millones de dólares destinada a la puesta en marcha de un nuevo molino en la localidad correntina de Gobernador Virasoro, una apuesta estratégica para mejorar la competitividad, agregar valor y fortalecer la generación de empleo en la provincia. En ese marco, el gobernador Juan Pablo Valdés recorrió este jueves las modernas instalaciones y destacó el crecimiento sostenido de la industria yerbatera.

Durante la visita, el Mandatario puso en valor el rol de la empresa como motor productivo provincial. “Las Marías es un orgullo correntino que genera empleo, agrega valor y lleva nuestra yerba mate al país y al mundo”, expresó, al tiempo que ratificó el compromiso del Gobierno de Corrientes de acompañar al sector para que continúe aportando al desarrollo económico local.

Valdés recorrió las distintas áreas de trabajo de la planta junto a la ministra de Industria, Mariel Gabur, y directivos de la firma, observando de primera mano el proceso productivo y los avances en la instalación del nuevo molino.

La titular de la cartera industrial explicó que se trata de una inversión clave para una empresa emblemática de la provincia. “Con un desembolso de 7 millones de dólares están poniendo en marcha un molino más moderno y competitivo, con el objetivo de sostener la calidad que distingue a sus productos y que es reconocida por los consumidores”, señaló.

Gabur detalló además que el nuevo molino fue armado con piezas nacionales y montado íntegramente por técnicos formados por la propia empresa. “Todo este proceso se está realizando con mano de obra correntina, con técnicos capacitados en Virasoro, logrando un molino de última generación”, precisó, y subrayó que incluso la parte electrónica, uno de los aspectos más innovadores del proyecto, fue desarrollada por personal local.

En el encuentro con los directivos de la yerbatera también se abordaron las principales necesidades y desafíos del sector, oportunidad en la que el Gobierno provincial reafirmó su decisión de seguir gestionando soluciones que permitan sostener la producción, el empleo y la competitividad de la yerba mate correntina.

