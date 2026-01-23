Facebook Instagram Youtube

Clases de apoyo gratuitas para el ingreso a Derecho de la UNNE

Publicado en enero 23, 2026.

La propuesta está destinada a ingresantes 2026 de la Facultad de Derecho de la UNNE. Las clases se desarrollarán del 26 al 29 de enero en el Club de Regatas Corrientes, con acceso libre y gratuito, inscripción previa y cupos limitados.

La Coalición Cívica ARI Corrientes anunció una nueva edición de las clases de apoyo para estudiantes ingresantes a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), una iniciativa que se desarrollará entre el lunes 26 y el jueves 29 de enero, en el Club de Regatas Corrientes.

Las clases son libres y gratuitas, con inscripción previa y cupos limitados, y están orientadas a acompañar a quienes se preparan para rendir el curso de ingreso 2026. El programa contempla contenidos clave como Contexto Histórico y Economía Política, Lectura y Comprensión de Texto, Elementos de la Lógica y Derecho y Organización Jurídica.

Según el cronograma informado:
El lunes 26 se dictarán clases de Contexto Histórico y Economía Política de 17.30 a 19, y Lectura y Comprensión de Texto de 19 a 20.30.
El martes 27 habrá una jornada matutina de 9 a 12 con Elementos de la Lógica, y por la tarde, de 17.30 a 19, nuevamente Contexto Histórico y Economía Política.
El miércoles 28 se abordarán Contexto Histórico y Economía Política de 17.30 a 19, y Derecho y Organización Jurídica de 19 a 20.30.
Finalmente, el jueves 29 se cerrará el ciclo con una clase de Contexto Histórico y Economía Política, de 17.30 a 19.

El presidente de la Coalición Cívica ARI Corrientes, Hugo “Cuqui” Calvano, destacó la continuidad de la propuesta por 16 años consecutivos y su sentido social. “Sostenemos estas clases porque creemos profundamente que la educación pública es una herramienta de igualdad. Acompañar a los ingresantes en este primer desafío universitario es una forma concreta de devolver lo que la universidad nos dio y de generar más oportunidades”, afirmó.

Asimismo, Calvano remarcó que el objetivo no es solo académico: “Queremos brindar contenidos y métodos de estudio, pero también transmitir valores como el esfuerzo, la responsabilidad y la solidaridad. El ingreso a la universidad es un momento clave, y nadie debería enfrentarlo en soledad”.

Las personas interesadas pueden inscribirse a través del enlace bit.ly/unne2026 o comunicarse vía WhatsApp al 3775-495300 para obtener más información. Desde la organización recordaron que los cupos son limitados y recomendaron realizar la inscripción con anticipación.

