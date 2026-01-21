Empedrado presentó la Fiesta Provincial del Río y lanzó su temporada de verano

Por Corrientes al Día

Con una propuesta que combina naturaleza, turismo y cultura, la localidad correntina de Empedrado presentó oficialmente la Fiesta Provincial del Río, que se realizará el viernes 30 en el camping municipal Gerónimo Merello.

El evento forma parte del calendario turístico provincial y propone una jornada pensada para disfrutar de la playa, el camping y el entorno natural, con deportes acuáticos, actividades náuticas, espectáculos musicales, DJs y la tradicional elección de la Reina de la Fiesta del Río.

Durante la presentación, el ministro de Turismo, Juan Braillard Poccard, señaló que el objetivo central es “volver a posicionar a Empedrado como uno de los puntos con mayor afluencia de visitantes de la provincia”, destacando además su cercanía con la capital correntina como una fortaleza para el desarrollo de experiencias turísticas complementarias.

En ese sentido, explicó que los eventos provinciales funcionan como verdaderos “llamadores” turísticos, y adelantó que la oferta de Empedrado será integrada a los canales oficiales de promoción, apuntando al público que asiste a la Fiesta Nacional del Chamamé y a los carnavales.

“Estamos convencidos de que el turismo es un generador de oportunidades e ingresos para la provincia”, expresó, subrayando que estas acciones responden a una directiva del gobernador Juan Pablo Valdés de priorizar el beneficio de los ciudadanos.

Por su parte, el intendente Fernando Echeverría encabezó la presentación de la temporada turística 2026 y puso en valor la identidad, la historia y el potencial natural y cultural del municipio, en la antesala de la celebración de su Bicentenario, prevista para el mes de agosto.

“Empedrado es el pueblo del Cristo Hallado, pero también el pueblo de sus barrios, de sus tradiciones y de su gente”, afirmó el jefe comunal, resaltando el orgullo de pertenecer a una comunidad con profundas raíces históricas y religiosas.

En materia de infraestructura turística, Echeverría anunció importantes avances, entre ellos la ampliación de la playa a casi 300 metros, el fortalecimiento del trabajo con socorristas y el objetivo de consolidar a Empedrado como una de las primeras playas cardioprotegidas del Nordeste, mediante capacitaciones en RCP y salvataje.

Además, adelantó el desarrollo de propuestas de turismo activo, como senderismo por las barrancas con circuitos organizados y la proyección de recorridos nocturnos para el próximo año. “Queremos que los visitantes conozcan las barrancas desde el río, desde adentro y desde arriba, con una mirada integral de nuestra naturaleza”, sostuvo.

En el plano de la modernización, el intendente destacó la actualización de la página web municipal, que permitirá a turistas y visitantes acceder fácilmente a información sobre cómo llegar a Empedrado, los eventos programados y las distintas propuestas disponibles durante el año.

La agenda de verano incluirá además actividades culturales y gastronómicas, propuestas chamameceras, eventos en la playa y celebraciones vinculadas al carnaval, reforzando la posición de Empedrado como un destino estratégico, ubicado a solo 60 kilómetros de la ciudad de Corrientes.

Finalmente, la secretaria de Turismo y Cultura local, Sandra Tulumaris, destacó el valor del trabajo colectivo y el orgullo por la identidad empedradeña. “Empedrado tiene un recurso natural espectacular como son sus barrancas, únicas en la región, además de su pueblo y su camping, que tienen mucho para mostrar”, afirmó.