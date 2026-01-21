Valdés recibió a la diputada Sofía Brambilla y dialogaron sobre la agenda provincial

Por Corrientes al Día

El gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés, mantuvo un encuentro institucional con la diputada provincial Sofía Brambilla, en el marco de una agenda de diálogo y trabajo conjunto por el desarrollo de Corrientes.

La reunión se llevó a cabo en el despacho oficial del mandatario, ubicado en el Centro Administrativo de Capital, donde abordaron temas considerados prioritarios para continuar impulsando políticas y acciones en beneficio de la provincia.

Tras el encuentro, Valdés se expresó a través de sus redes sociales y destacó el intercambio con la legisladora. “Recibí a la diputada provincial Sofía Brambilla, dialogando sobre temas importantes para seguir trabajando por Corrientes”, señaló el gobernador.

Si bien no trascendieron detalles específicos sobre los ejes tratados, desde el entorno oficial remarcaron la importancia del diálogo institucional entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, como herramienta para fortalecer la gestión y avanzar en iniciativas vinculadas al crecimiento y bienestar de los correntinos.

El encuentro se inscribe en una serie de reuniones que el gobernador viene manteniendo con distintos referentes políticos y legisladores provinciales, con el objetivo de articular agendas y consolidar consensos en torno a los desafíos actuales de Corrientes.